السعودية تعلن شعارها ‘معاً ننمو’ للمنافسة على استضافة كأس العالم 2034

مع تقدمها كالمرشح الأوفر حظًا لاستضافة فعاليات كأس العالم 2034، أزاحت المملكة العربية السعودية الستار عن شعارها الرسمي وهويتها البصرية “معاً ننمو”، ماركة تميز تعبر عن الأهداف الطموحة للمملكة في الساحة الدولية لكرة القدم، هذا الإعلان يأتي في أعقاب انسحاب أستراليا، مما جعل السعودية في الصدارة لنيل شرف التنظيم.

“معاً ننمو” دلالة على طموح السعودية الكبير

بهذا الإعلان، يُظهر الاتحاد السعودي لكرة القدم رؤيته الواسعة للمستقبل من خلال شعار “معاً ننمو”، الذي يعبر عن الدعوة للتطور المشترك والنمو الرياضي، يسلط الشعار الضوء على التزام المملكة بأن تصبح قوة رائدة في عالم الرياضة، مستغلة هذه الفرصة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للفعاليات الرياضية الكبرى، من خلال هذه الخطوة، تؤكد السعودية على دورها البارز في تشكيل مستقبل كرة القدم العالمية، معبرة عن روح الابتكار والتفوق التي تسعى لها في جميع مجالات التطوير والتحول.

المملكة تكشف عن هوية ترشحها لكأس العالم 2034

في خطوة بارزة نحو استضافة كأس العالم 2034، كشفت المملكة العربية السعودية عن هوية ملف ترشحها التي تسلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية، تنمية القدرات البشرية، تطوير كرة القدم، وتعزيز التواصل الدولي، الشعار الذي يحمل عنوان “معاً ننمو” يعبر عن الرغبة في تعميق الروابط مع المجتمع الدولي لكرة القدم، مؤكداً على الرؤية المشتركة والتطلعات العالمية.

تصميم الشعار

الهوية البصرية للترشح تجمع بين التراث الثقافي الغني للمملكة ورؤيتها المستقبلية، حيث يتميز الشعار بأشرطة ملونة ترسم الرقم “34” بأسلوب يجمع بين الحداثة والتقاليد، كما يعكس تصميم الشعار خريطة المملكة بألوانه الخمسة التي تمثل التنوع الثقافي والطبيعي الفريد للسعودية، مع كل لون يحمل دلالات خاصة ترتبط بالثقافة والتراث السعودي، هذه الهوية تشير إلى الطموحات الكبرى للمملكة في تنظيم حدث رياضي عالمي يعكس مكانتها كمركز للنمو والابتكار في العالم.