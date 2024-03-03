ساعتك هتزيد 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 قرارات هامة من مجلس الوزراء

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ضمن الأمور والموضوعات التي يهتم بها الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة، في عام 2023 تم تعديل التوقيت لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات بعد ألغاء هذا النظام، لكن مع بداية تغيير التوقيت أكدت الدولة بأنه نظام أثبت نجاح كبير واستطاع أن يوفر الكثير من المال والطاقة الكهربائية للدولة

ولذلك ينشغل المواطنين خلال هذه الفترة بمعرفة موعد تغيير الساعة وتعديلها بالتوقيت الصيفي، والأمر يشغلهم كثيراً نظراً لاقتراب شهر رمضان ويرغب الكثير معرفة القرارات التي تتخذها الحكومة وهل يتم تطبيق التوقيت الصيفي في شهر رمضان، كل ما تريدون معرفته سوف نوضحه لحضراتكم عبر موقعنا البديل خلال التقرير التالي تابعوا معنا لمعرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

مع بداية حلول فصل الشتاء أعلنت الحكومة عن الموعد الرسمي لبدء تغيير التوقيت من الصيفي إلى التوقيت الشتوي، حيث تم تطبيق التوقيت الشتوي في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي 2023 وما زال العمل قائم بالتوقيت الشتوي حتى الآن ولم يتم تغييره، ومن المؤكد أن شهر رمضان يأتي ويكون العمل حسب التوقيت الشتوي وليس التوقيت الصيفي، حيث تنتهي مدة التوقيت الشتوي للعام الجاري 2024 في شهر أبريل المقبل وتحديداً في يوم الموافق 26 من أبريل بعد عيد الفطر المبارك ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى أكتوبر القادم 2024.

تغيير الساعة وتقديمها 60 دقيقة

هناك بعض الأجهزة والهواتف الذكية تقوم بتغيير الساعة بشكل تلقائي دون ضبطها يدوي، وفي التوقيت الصيفي بتقديم الساعة نحو 60 دقيقة وفي التوقيت الشتوي تتراجع الساعة بنفس المدة 60 دقيقة، وهذا لكي تكون ساعات النهار في فصل الصيف أطول من ساعات الليل وفي التوقيت الشتوى تكون ساعات النهار أقصر وساعات الليل أطول، والتوقيت الصيفي يساهم في توفير الطاقة الكهربائية والغاز والمواد البترولية المختلفة التي يكون منهات عائد كبير للدولة.