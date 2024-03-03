الحقي اشتري ياهانم ووفري فلوسك.. أرخص سعر كرتونة رمضان في الأسواق 2024 في هذه الأماكن.. قومي خزني لرمضان

تعلن الأسواق المخصصة لشهر رمضان عن تخفيضات في أسعار كرتونات رمضان لعام 2024 وذلك في مواقع محددة، وبأسعار تنافسية، مع قرب حلول الشهر الفضيل يسعى المواطنون لمعرفة أسعار صناديق رمضان في المحلات التجارية، التي تقوم بطرحها بأسعار مقبولة تلائم احتياجات كل عائلة، يولي الناس اهتمامًا بالحصول على سعر هذه الصناديق إما لاستعمالها شخصيا أو لإهدائها للعائلات المحتاجه، تابع معنا من خلال موقعنا الاخباري البديل.

سعر كرتونة رمضان

تبدأ قيمة صناديق رمضان من 150 جنيهًا مصريا، وتتنوع هذه الأسعار باختلاف المحتويات داخل كل صندوق، سنستمر في تقديم المعلومات حول تفاصيل وأثمان صناديق رمضان للعام 2024.

سجلت علبة رمضان الأسعار الأدنى في هايبر كارفور بمصر للعام 2024 في المحلات المحددة، ولوحظ ازدياد سعر علبة رمضان في سوبر ماركت كارفور، حيث وصل السعر إلى ما يقارب الـ 150 جنيه مصري.

محتويات كرتونة رمضان

تضم العلبة مجموعة من السلع الأساسية، التي يرتفع الطلب عليها طوال السنة، وخصوصا تزداد الحاجة لها بشكل كبير خلال الشهر الكريم، وتحتوي العلبة على مكونات متعددة كما يلي:

كيلو واحد من السكر

كيلو واحد من الأرز.

علبة سمنة بوزن 700 جرام.

نصف كيلو من فول التدميس.

كيس مكرونة بحجم 350 جرام.

باكو شاي حجم 40 جرام.

نصف كيلو عدس اصفر.

زجاجة زيت بوزن 750 مل.

يبلغ ثمن صندوق رمضان في متاجر كازيون نحو مائة وتسعين جنيهاً مصريا، ويشمل الصندوق مجموعة من المنتجات المتعددة الأنواع.