“خراب شقق مستعجل”..عاجل وهام زيادة جديدة للإيجار 15 % لهؤلاء طبقا لقانون الإيجار القديم + حالات فسخ العقد للمستأجر .. الحق نفسك يا معلم

تفاعل المواطنين بصورة كبيرة في الساعات الماضية حول القرارات الرسمية الجديدة بشأن زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% وذلك لبعض الفئات مع إقرار بعض التعديلات على قانون الايجار القديم رقم 10 لسنة 2022، ولتعرف على مزيد من التفاصيل تابعونا في السطور القادمة.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2024
- يشهد شهر مارس للعام الجديد 2024 قراراً من مجلس النواب بزيادة قيمة الايجار القديم لبعض الفئات على أن تكون الزيادة المقررة بشكل رسمي هي 15 % للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني.
- وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ شهر مارس 2022، على أن تطبق الزيادة سنويا لتكون الزيادة هذا العام هي الثالثة على التوالي وتستمر لشهر مارس 2027،على أن تنتقل الوحدة بعدها بشكل رسمي إلى المالك.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
- قد حدد قانون الإيجار القديم بعض الفئات والحالات التي ينطبق عليها قرار الزيادة الجديدة بنسبة 15% وذلك وفقا لنص المادة رقم 1.
- علي أن تكون الفئات المختصة بتلك الزيادات هي الفئات التي لديها ممتلكات مؤجرة لاستخدام غير الاستخدام السكني وذلك وفقا لما حدد قانون 49 لسنة 1997 وذلك بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
- أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديم مصطفى عبد الرحمن أن الدولة يجب أن تضع حد أدنى للقيمة الايجارية على ان لا تقل هذه القيمة عن 1000 جنيه لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها تحرير عقد ايجار جديد.
- وقد أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديم أن هناك فئه كبيره من المواطنين من الملاك يعانون من انخفاض قيمة الايجارات القديمة ليصل بعضها الى 10 جنيهات الى العمارة كاملة في ظل ان قيمتها تصل الى ثلاث ملايين جنيه.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
- بعد انقضاء مدة الخمس سنوات وذلك من عام 2022 إلى عام 2027 سيكون على المستأجر ان يقوم باخلاء العين وردها الى المالك.
- وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يحق للمالك رفع دعوى طرد للامتناع عن الإخلاء بعد المدة المحددة.