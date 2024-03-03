“خراب شقق مستعجل”..عاجل وهام زيادة جديدة للإيجار 15 % لهؤلاء طبقا لقانون الإيجار القديم + حالات فسخ العقد للمستأجر .. الحق نفسك يا معلم

يشهد شهر مارس للعام الجديد 2024 قراراً من مجلس النواب بزيادة قيمة الايجار القديم لبعض الفئات على أن تكون الزيادة المقررة بشكل رسمي هي 15 % للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني.

وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ شهر مارس 2022، على أن تطبق الزيادة سنويا لتكون الزيادة هذا العام هي الثالثة على التوالي وتستمر لشهر مارس 2027،على أن تنتقل الوحدة بعدها بشكل رسمي إلى المالك.