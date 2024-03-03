أخيراً هتصرف.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024 بعد تطبيق زيادة 15%

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024 لأن المواطنين يحصلون على الرواتب الخاصة بها تزامناً مع حلول شهر رمضان التي تزداد فيها احتياجات المواطنين، معاش تكافل وكرامة منظومة دعم مصرية أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يقوم بالإشراف على هذا المعاش قرينة السيد الرئيس انتصار السيسي

حيث تم انطلاق تكافل وكرامة منذ سنوات طويلة وكان له تأثير إيجابي واضح وملحوظ في تحسين معيشة ملايين الأسر المصرية ورفع العبء عنهم بتقديم مبلغ مالي يحصلون عليها بشكل شهري في موعد حددته الوزارة، وبناءاً على رغبة الكثيرة ونظراً لكثرة البحث نوضح لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024

هناك الكثير من الأسر المصرية أصبحت تستفيد من معاش تكافل وكرامة وتعتمد بشكل كبير على هذا الدعم بشكل كبير لأنهم لا يملكون أي دخل غيره، حيث وصل إجمالي المستفيدين من تكافل وكرامة أكثر من 5.2 مليون مستفيد، وحسب تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن الصرف يتم بدايةً من يوم الخميس الموافق 14 من مارس المقبل 2024 وتبكير الموعد ليوم واحد بمناسبة حلول شهر رمضان من مكاتب البريد والبنوك الزراعية ، ويمكن الصرف خلال أيام العطلة الجمعة والسبت من خلال سيارة البريد أو من خلال نظام فوري أو من خلال ماكينات ATM.

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