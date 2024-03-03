“الفلاحين طايرين من الفرحة”.. انخفاض ملحوظ في أسعار الذرة الصفراء + الأعلاف في الأسواق والمحلات اليوم .. يا تري بكام النهاردة؟

تعرضت الأسواق في مصر إلى تغيرات واضحة في اسعار الأعلاف والذرة الصفراء والبيضاء لا سيما بالنسبة للعلف والذرة الصفراء بالاخص ، نتيجة تقلبات أسعار العملات في مصر ولكن دخل مشروع رأس الحكمة حيز التنفيذ فأحدث تغييرا في السوق أدى إلى انخفاض فظيع في أسعار بعض السلع بما في ذلك الذرة الصفراء فتعال معا نرى تسعيرة هذه السلعة في الأسواق ليوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 اليوم لترى الأسعار المفاجأة للجميع وجاءت الأسعار كالآتي.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

ان الذرة الصفراء هي إحدى المحاصيل الأساسية التي تستخدم كأعلاف سواء كانت للماشية أو للدواجن لذلك فهي تؤثر على الثروة الحيوانية بصورة كبيرة تجعل كبار التجار والمربين يهتمون بمعرفة سعرها اليومي.

ويختلف سعر الذرة الصفراء باختلاف نوعها حيث يشهد السوق المصري العديد من الأنواع وقد بلغ سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي إلى 13 ألف جنيه، بينما سعر طن الذرة الأرجنتيني وصل إلى 13 ألف جنيه، وقد جاء سعر طن الذرة التركي حوالي 11600 ألف جنيه.

أسعار جميع أنواع الذرة الصفراء

يمتلئ السوق المصري بأنواع عديدة ومختلف من الذرة الصفراء المستخدمة كعلف للمواشي والدواجن وقد شهدت أسعار الذرة الصفراء انخفاضا لتسجيل الأرقام التالية:

النوع السعر الذرة الأوكراني وصل سعر الطن إلي 11600 جنيه. الذرة الرفيعة المحلية انخفض سعر الطن إلي 16700 جنيه الذرة الصفراء المحلية بلغ سعر الطن إلى 16700 جنيه. الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية سعر الطن في الأسواق 14100 جنيه. الذرة الصفراء البرازيلية وصل سعر الطن إلى 17700 جنيه وذلك بتراجع 500 جنيه للطن. مستخلص بذرة القطن انخفض سعر الطن ليصل إلى 25000 جنيه.

اسعار طن الذرة البيضاء اليوم

شهدت الأسواق موجة من انخفاض في سعر الأعلاف وذلك عقب التصاعد الكبير في الأسعار في الفترة الماضية وقد جاءت أسعار الذرة البيضاء على النحو التالي: