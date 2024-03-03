رمضان في مصر حاجة تانية.. مسلسلات رمضان 2024 القائمة الكاملة بالأبطال وقنوات العرض

مع إقتراب شهر رمضان المبارك يبحث العديد من الجمهور عن مسلسلات رمضان 2024، حيث تتنوع مسلسلات رمضان هذا العام ما بين الاجتماعي والكوميدي والأكشن والتاريخي وغيرها، وكذلك تجمع أبرز نجوم الدراما مع ظهور نجوم شابة متألقة في هذا العام، وأيضًا ظهور فنانين قد غابوا عن الشاشة منذ فترة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على بعض مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

يوجد العديد من مسلسلات رمضان 2024، حيث تتنوع هذه المسلسلات ما بين ثلاثون حلقة وأخرى من نوعية الخامس عشر حلقة، ومن هذه المسلسلات ما يلي:

مسلسل الحشاشين

يشارك في هذا المسلسل العديد من الفنانين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، نيكولا معوض، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، ميرنا نور الدين، وأيضًا سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، ياسر علي ماهر،محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، هذا المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وكذلك يعرض حصريًا على قناة dmc.

مسلسل الكبير أوي 8

يعد مسلسل الكبير أوي من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور في رمضان، بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، حسين حجاج،سما إبراهيم، عبد الرحمن حسن، وكذلك عدد من ضيوف الشرف ومن أبرزهم محمد ثروت، أمينة خليل، صفاء الطوخي، محمود الليثي، تأليف وإخراج أحمد الجندي، وكذلك يعرض على قناة oN.

مسلسل حق عرب

يعتبر هذا المسلسل بطولة الفنان أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، وفاء مكي، أحمد صيام، كارولين عزمي، ميدو ماهر، إبراهيم السمان، الطفل منذر رمضان، كما يشارك في هذا المسلسل العديد من الفنانين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن ثم يعرض على قناة ON.

مسلسل المعلم

يشارك في هذا المسلسل العديد من الفنانين بطولة الفنان مصطفى شعبان، أحمد بدير، سهر الصايغ، عبد العزيز مخيون، منذر رياحنة، انتصار، سلوى خطاب، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمود الليثي، سارة نور، محمد العمروسي، مصطفى حشيش، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهذا المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، كما يعرض على قناة الحياة.

مسلسلات تعلن خروجها من رمضان 2024

تشهد دراما رمضان هذا العام منافسة شديدة حيث يبلغ عدد مسلسلات رمضان 2024، تقربيًا خمسة وثلاثون مسلسل في مصر فقط، ومن ثم خروج بعض الأعمال في الفترة الاخيرة لأسباب مختلفة، وأيضًا خروج مسلسل “إثبات نسب” بطولة الفنانة درة، حيث أوضحت أنه سوف يتم عرض المسلسل في نصف رمضان أو بعد شهر رمضان المبارك، كما أوضحت أن القرار سيكون مبني على مصلحة المسلسل نظرًا لضيق الوقت، وذلك لكي تقدم عملًا جيدًا متكامل يليق بالجمهور.