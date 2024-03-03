تابع hd.. مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 37 شاشه كامله اون لاين وجميع القنوات الناقله

احتلت المسلسلات المصرية تقييم على في السنوات الماضية على المستوى العالمي والمحلي، منها مسلسل وبينا معاد الذى لاقى اعجاب كبير من المتابعين بسبب أحداثه المميزة، ويتم التساؤل على مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 37 حيث أنها تعتبر من أكثر الحلقات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص متابعين المسلسل للتعرف على الأحداث الشيقة التي تطرأ في هذه الحلقة.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 37

يبحث العديد من متابعين مسلسل وبينا معاد على مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 37 التي تعتبر من أكثر الحلقات المشوقة في المسلسل حيث أنه اكتشفت الاسرة بأن علي يجب أن يتبرع له أي شخص بالدم وقد تسبب هذا الأمر في ذعر كبير للعائلتين، و توجهوا بالفعل إلى المستشفى ليتمكن حسن الوالد بالتبرع بالدم لابنة على وذلك للاطمئنان عليه، وتدور الاحداث وسط خوف وقلق ورعب كبير من العائلتين بما يمرون به في المستشفى والخوف والقلق السائد على الجميع، وبعد التبرع بالدم اكتشفوا بأن حسن حدثت له جلطة مفاجئة ويعتبر الأمر الذي تسبب في ذعر أكبر للعائلة، ويخبرهم الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية له بشكل سريع ليطمئنوا على حالته الصحية.

مواعيد عرض مسلسل وبينا معاد

بعد التعرف على الأحداث المميزة التي تشهدها مسلسل وبينا المعاد، يود البعض التعرف علي مواعيد عرضه، وهي كالاتي:

يتم عرض المسلسل على قناة دي ام سي من السبت الى الاربعاء فى تمام الساعة الثامنة، يجب على كافة متابعين المسلسل انتظار الحلقات الجديدة للاستمتاع بمشاهدتها اثناء العرض الاول.