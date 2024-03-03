البهجة والسرور: تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2024 بجودة فائقة – لنجعل أطفالنا أسعد الأطفال!

يبحث العديد من محبي الأغاني والبرامج التعليمية والترفيهية للأطفال عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات لعام 2024، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى يُسهم في إسعاد الأطفال وتعليمهم بطريقة ممتعة وشيقة.

نبذة عن قناة طيور الجنة

تُعد قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة في مجال البرامج التلفزيونية للأطفال، حيث تُقدم مزيجًا من الأغاني التعليمية والبرامج التي تُعزز القيم والأخلاق الحميدة وفقًا للتقاليد العربية والتعاليم الإسلامية.

تردد قناة طيور الجنة 2024

لضمان استقبال قناة طيور الجنة بأعلى جودة على النايل سات لعام 2024، يُمكنكم ضبط الريسيفر على التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11258 (H)

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الجودة : SD

طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة

لتنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

اضغط على زر القائمة “Menu” في جهاز التحكم عن بُعد. حدد كلمة تركيب “Installation”. اختر التثبيت اليدوي “Manual Installation”. أدخل التردد الجديد والاستقطاب ومعدل الترميز. اضغط على كلمة بحث “Search” ليبدأ الجهاز في البحث عن القنوات. أضغط موافق أو “Save” لحفظ القنوات الجديدة.

قناة طيور الجنة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الموجهة للأطفال والتي تشمل:

نشرة أخبار الدار : برنامج يقدم الأخبار بطريقة مبسطة وممتعة للأطفال.

مناجاة : برنامج ديني يهدف إلى تعليم الأطفال الدعاء والمناجاة.

الرسام الصغير : برنامج يشجع الأطفال على الرسم والإبداع.

أنا أحبكم : برنامج يعزز مشاعر الحب والألفة بين الأطفال.

رياضة في رياضة : برنامج يعرض تمارين رياضية بسيطة للأطفال.

طيور الجنة في عيونهم : برنامج يعرض تجارب ومشاهدات الأطفال مع قناة طيور الجنة.

هذه بعض البرامج التي تقدمها القناة وتسعى دائمًا لتقديم محتوى هادف ومفيد يناسب الأطفال ويسهم في تعليمهم وترفيههم.