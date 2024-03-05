“ظهرت هسه“ رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة2024 في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون العراقية عن إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عن طريق منصة مظلتي تأتى تلك الخطوة في ظل سعي الحكومة العراقية في تقديم الدعم المالي للمواطنين الاكثر احتياجا و الاشد فقرا وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم لعيش حياة كريمة ومستوى معيشي جيد.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة 2024

قامت الحكومة العراقية ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاعلان عن كيفيه الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة عن طريق بعض الخطوات نبينها فيما يلي:

اولا: الدخول إلى منصة مظلتي التابعة للحكومة العراقية.

ثانيا: الضغط على هيئة الحماية الاجتماعية.

ثالثا: الولوج الى الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

رابعا: ملء كافه البيانات المتواجدة فى الاستمارة.

خامسا: بعد كتابة البيانات بصورة صحيحة ستظهر بطريقة مباشرة اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024.

ما هي شروط استحقاق الدعم الاجتماعي 2024 والذى تقدمه وزارة العمل في العراق

قامت الجهات المختصة بتحديد بعد الاشتراطات التي يجب توافرها في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.