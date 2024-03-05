الفرصة جت لحد عندك.. رابط حجز شقق الاسكان 2024 لمحدودي الدخل عبر موقع وزارة الاسكان

تعتبر شقق الإسكان من أكثر أنواع المشروعات السكنية التي ينتظرها العديد من الأشخاص وخاصة الشباب وذلك ليتمكنوا من حجز شقق الاسكان 2024 التي تناسب احتياجاتهم المادية، وتتميز شقق الإسكان بمساحتها المميزة التي تناسب احتياجات الجميع، كما أنه يتم طرح شقق الإسكان بتصميمات فاخرة وتشطيب مميز ومناسب مع الجميع، ويتساءل البعض علي الطريقة الصحيحة في الحجز، وقد ردت وزارة الإسكان المصرية بكافة التفاصيل تابع معنا.

حجز شقق الاسكان 2024

أعلنت وزارة الإسكان المصرية أنه سيتم طرح شقق جديدة للإسكان المتميز، من وقتها يتساءل البعض على موعد حجز شقق الاسكان 2024 ليتمكنوا من الحجز في الوقت المناسب، وقد أكدت الوزارة بأنه يتم البدء في طرح الوحدات السكنية في شهر مارس لعام 2024، وقد تم التأكيد بأنه سيتم طرح الوحدات في 9 محافظات مختلفة مما يمنح الفرصة للكثيرين من استغلال هذا الأمر والتقديم، وأعلنت أيضاً بأنه ستختلف المساحات لتتناسب مع احتياجات الجميع وتتنوع بين 75 متر و90 متر كحد أقصي، وأكدت أنه سيتم استقبال الطلبات الخاصة بالإسكان من خلال التقديم على الموقع الالكتروني الخاص بهم من هنا.

ما هي شروط حجز شقق الإسكان

بعد التعرف علي المميزات الأساسية التي يتمتع بها كافة الأشخاص المتقدمين على حجز شقق الإسكان، يتم التساؤل على الشروط الأساسية في الحجز، وهي كالتالي:

من أهم الشروط أن يكون المتقدم للحصول على الوحدة السكنية مصري الجنسية.

من الضروري أن يكون المتقدم بلغ من العمر 21 عام، ويجب الالتزام بمواعيد التقديم التي أعلنت عنها وزارة الإسكان.

لا يمكن التقديم لأي شخص استفاد من قبل من شقق الإسكان الاجتماعي، ومن الضروري أن يكون الشخص المتقدم لدية دخل ثابت يتراوح بين 6000 جنية إلي 8000 جنيه كحد أقصي.