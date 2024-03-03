الذهب رخص تاني.. انخفاض يضرب اسعار الذهب اليوم الاحد 3 مارس2024.. قومي اشتري الشبكة للعيال!!

أسعار الذهب تتراجع، شهدت الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في أسعار الذهب مقارنة بالقفزة التي شهدتها أسواق الذهب في الآونة الأخيرة. من المتوقع أن هذا التراجع سيعزز الإقبال على الشراء من جانب الشباب المقدمين على الارتباط، من جانبها أعلنت شعبة الذهب أن سعر الذهب سجل مؤخرا عدة انخفاضات خلال تعاملات الأمس بالأسواق المحلية، حيث واصل الهبوط في الأسبوع الماضي، وما زالت هناك توقعات بانخفاض أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

الذهب عيار 24 سجل خلال تعاملات اليوم 3177.1 جنيه للبيع ، في مقابل 3120 جنيهًا في حالة الشراء(السعر غير شامل المصنعية وضريبة القيمة المضافة).

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 شهد انخفاض صباح اليوم الأحد، يعد عيار 21 هو الأكثر تداولا في مصر، وسجل 2780 جنيه للبيع، مقابل 2730 جنيهًا للشراء.

سعر جرام عيار 18

شهد سعر الذهب عيار 18 تراجعا خلال تعاملات اليوم، وسجل 2382.8 جنيهًا للبيع،

مقابل 2340 جنيهًا للشراء(السعر غير شامل المصنعية وضريبة القيمة المضافة).

سعر جرام عيار 14

يتم بيع جرام الذهب عيار 14 صباح اليوم الأحد بسعر 1858.6 جنيهًا، مقابل 1825.2 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

شهد سعر جنيه الذهب عيار 21 والذي يزن 8 جرامات هبوطا في صباح اليوم الأحد 3 مارس في محلات الصاغة، ليسجل الآن 23360 جنيهًا للبيع، و22960 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

أما عن سعر الذهب عالميًا بالدولار فلقد شهد استقرارا اليوم خلال تعاملات بورصات الذهب، إذ يتم بيع أوقية الذهب بسعر .2083.3 دولارًا، في المقابل 2082.3 دولارًا في حالة الشراء.

من المتوقع أن سعر الذهب اليوم الأحد ، 3مارس 2024 لن يكون ثابتا.

إذ من المرجح أن يسجل الذهب انخفاضا جديدًا خلال الساعات القليلة القادمة، مقارنة بسعره في التعاملات بأسواق الصاغة المصرية خلال الأسبوع الماضي،

ليصل بذلك إلى أدنى مستوى خلال الشهرين الماضيين، حيث شهدت الأسواق المصرية تراجعًا في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بنحو 75 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تكلفة صياغة الذهب بالتفاوت بين مختلف الصاغة، إذ تختلف من بائع لآخر وتتقلب حسب كل محافظة، وللأشخاص الغير مطلعين على معنى مصنعية الذهب، فإنها تشير إلى النسبة المالية التي يضيفها الصاغون فوق القيمة الأولية للذهب، هذا وقد أوصى متخصصون في ميدان الحلى والتحف الذهبية بعدة إرشادات يجب مراعاتها أثناء تسوق الذهب.