“وظائف خاليه بمرتبات مجزية” رابط التقديم على وظائف القوى العاملة 2024 عبر بوابه الوظائف الحكومية

قامت وزارة العمل بالإعلان عن وظائف القوى العاملة 2024 وفتح باب التقديم لها، وذلك بعد أن تلقت عدد كبير من الطلبات من شركات القطاع الخاص في جميع محافظات الجمهورية والتي تضمنت في طلباتها مجموعة متنوعة من التخصصات، بمرتب شهري لا يقل عن 3500 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز ومميزات أخرى تقدمها الشركات كـ التأمين الصحي وغيرها من المزايا، وقد تأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة من خلال التعاون مع مديريات العمل في كل المحافظات، وفيما يلي نستعرض أهم التفاصيل الهامة التي يبحث عنها الجميع.

وظائف القوى العاملة 2024

تقوم وزارة العمل بالتعاون مع الشركات الخاصة بإصدار نشرة توظيف بشكل مستمر كل نصف شهر للإعلان عن وظائف القوى العاملة 2024، وبالفعل تم الإعلان يوم السبت الماضي عن توفير فرص عمل جديدة لبعض التخصصات، حيث أفادت الوزارة أنها تلقت حوالي طلبات توظيف من 32 شركة في 10 محافظات مختلفة، حيث تضم هذه الطلبات 2674 وظيفة شاغرة تناسب مجموعة كبيرة من الشباب كما هناك بعض الوظائف المحددة التي تناسب ذوي الهمم، وقد أشارت الوزارة على أن التقديم يتم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، أو من خلال الذهاب مباشرةً إلى مديريات العمل التابعة للمحافظة المقيم بها المتقدم للوظيفة، أو عبر مكتب الإدارة العامة للتشغيل.

التخصصات المطلوبة لوظائف القوى العاملة

بعد أن أعلنت الوزارة عن التخصصات المطلوبة للعمل في الشركات الخاصة في بعض المحافظات في الجمهورية، أصبح الجميع يبحث عن التخصصات المطلوبة والتي نوضحها في النقاط التالية: