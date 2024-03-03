لينك منصة مظلتي | pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق
لينك منصة مظلتي | pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق
يبحث الكثير عن موعد ظهور كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق حيث تأخرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق عن إعلان النتيجة ولكن يرغب الكثير التعرف على طريقة الاستعلام عنها للتعرف عند ظهور النتيجة على تلك الأسماء التي سوف تحصل على الدعم المالي المقدم من وزارة العمل العراقية لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات العراقية في حالة إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلك النتيجة في دولة العراق.
ما هي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق من أهم الأمور التي تزايد عليها البحث في الفترة الأخيرة بسبب عدد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النتائج لذلك قد تزايد عليها البحث وينتظر موعد الإعلان عنها ولكن في مقال اليوم سوف نوضح للجميع طريقة استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لتسهيل على المتقدمين لطلب دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
ما هي طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
- عليكم الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي.
- قم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- بعد ذلك عليك اختيار تعبئة نموذج الطلب.
- تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.
- ثم الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك نتائج الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.
- يمكن بعدها تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة استخدام منصة مظلتي الإلكترونية والبحث عن الاسم المراد معرفته.