“دلع طفلك “ثبت الان التردد الجديد لقناة كراميش 2024 Karameesh وشاهد اجدد اغاني الاطفال

يتساءل الكثير عن التردد الجديد لقناة كراميش 2024، حيث تعتبر القناة من القنوات الرائدة في مجال البرامج التعليمية والترفيهية والتربوية المخصصة للأطفال، ولذلك تسعى القناة إلى تحسين المستوى الفكري للأطفال، مما يجعلها واحدة من أبرز القنوات الطفولية في الوطن العربي، ونتابع عبر هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة بالقناة وكيفية ضبطها على التلفاز الخاص بك فتابعونا.

التردد الجديد لقناة كراميش 2024

يشغل التردد الجديد لقناة كراميش 2024 بال الكثير من الأمهات والأطفال، وقد تم الإعلان عن التردد من قبل إدارة القناة عبر صفحاتها الرسمية على جميع المواقع الإلكترونية مما يسهل نقل المعلومات للمواطنين في الوطن العربي، وجاء التردد المُعلن كالتالي:

تردد قناة كراميش عبر النايل سات

التردد: 11492.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد القناة عرب سات

التردد: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش

لضبط قناة كراميش الفضائية على التلفاز الرجاء إتباع الخطوات التالية التي تساعدك في التعرف على كيف يتم استعراض القناة، وهي كالتالي:

الضغط على زر القائمة. فتح قائمة الشاشة. الذهاب إلى تنزيل ومن ثم إضافة التردد. ثم اختيار التثبيت اليدوي. تحديد القمر الصناعي وكتابة التردد. تحديد معامل الاستقطاب والترميز ثم تحديد خانة البحث والضغط عليها. وفي النهاية النقر على OK

وتقدم القناة مجموعة كبيرة من الأغاني التعليمية والترفيهية والأناشيد الإسلامية ومن هذه الأغاني، أغنية ماما وبابا زعلانين شو عملتي يا سوسو، وأغنية نطنط، وسوسو غلطت يا حرام ، وأغنية لازم نحكي بسم الله، وأنشودة حنانة.