“العلف غرق “.. انخفاض جديد في أسعار الأعلاف في الأسواق والمحلات أسعار الدواجن اليوم .. فرحة كبيرة للمربيين

لحق بالسوق المصري العديد من الاضطرابات في الأسعار بشكل واضح وذلك مع اختلاف أسعار الصرف، وبعد زيادة أسعار الأعلاف بصورة كبيرة عاودت مرة أخرى أسعار الأعلاف في الانخفاض لذا سنتعرف معا اليوم على أسعار الأعلاف اليوم الاحد 3 مارس 2024 فتابعونا.

انخفاض جديد في أسعار الأعلاف اليوم الأحد 3 مارس 2024

قد أعلنت شركة أكما لإنتاج الأعلاف والمركزات عن تخفيض اسعار الاعلاف في الاسواق المصرية ، فمثلا سعر الطن من علف دواجن التسمين قد انخفض من 27300 جنيه للطن ليصل سعره اليوم إلى 26500 مسجلا انخفاضا بنحو 800 جنيه للطن.

كما سجل سعر دواجن التسمين نامي 26450 جنيه للطن وذلك بانخفاض 21 % بدلا من 27250 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

تراجعت أسعار الأعلاف في الأسواق بنحو 2000 جنيه للطن الواحد يتراوح سعرها بين 24 إلى 26 ألف جنيه وقد جاءت أسعار أصناف الأعلاف المختلفة كالتالي:

سجل سعر طن علف دواجن بياض إنتاج 16% حوالي 16600 وذلك بعد 17500 جنيه للطن.

بينما سعر طن علف دواجن بياض انتاجي 17% وصل إلى 21985 جنيه للطن بدلا من 22785 جنيه.

وقد انخفض سعر طن علف دواجن بياض انتاجي 18% ليصل إلى 22035 جنيه للطن بدلا من 22835 جنيه للطن.

وقد سجل سعر علف دواجن تسمين بادي نامي منزلي 21% حوالي 25100 جنيه للطن بدلا من 25900 جنيه.

بينما وصل سعر الطن الواحد من علف تسمين بادي نامي 21% 25600 جنيه للطن الواحد.

وكذلك انخفض سعر طن علف دواجن تسمين سوبر ناهي ليصل إلى 26375 جنيه للطن.

أسعار الدواجن اليوم 3 مارس 2024