شوف قبضك وصل لكام .. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

المواطنين الآن يرغبون في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وهذا عقب الزيادة الجديدة التي تم إصدار قرار بصرفها بشهر مارس الجاري من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفيما يلي سنقوم بإرفاق الخطوات اللازمة للاستعلام، وأيضًا قيمة الدعم بعد الزيادة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

برنامج تكافل وكرمة يكون من برامج الدعم المتوفرة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الأشد احتياجًا الذين تتوفر بهم شروط البرنامج، وتجدر الإشارة بأن المواطنين الذين قدموا طلب في هذا البرنامج ليتلقوا الدعم يمكنهم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي بسهولة باتباع التالي:

الانتقال إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر هنا.

كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”، وسوف تتعرف على حالة طلبك بسهولة إن كان مقبول أو تحت الفحص، أو تم رفضه، كما أنك تستطيع تقديم طلب اعتراض في البرنامج على تلك النتيجة بحالة الرفض.

قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 2024

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 وهذا عقب الزيادة المقررة الجديدة، حيث إنها تكون كما يلي: