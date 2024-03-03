“السكر هيملى البيوت ويفيض كمان”.. مفاجأة بشان اسعار السلع التموينية الجديدة في بداية شهر مارس 2024.. السكر هيبقي بالكوم..!!

في الوقت الذي يتزايد فيه الارتفاع الكبير في أسعار السلع التموينية في مصر، لشهر مارس 2024 من بين الأسعار المرتفعة التي تؤثر بشكل كبير على المواطن المصري، إن ارتفاع أسعار السلع التموينية يعتبر تحد كبير يواجه الحكومة المصرية، حيث تحاول توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة، وتأتي هذه الزيادة في أسعار السلع التموينية نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار السلع العالمية، وتضخم الأسعار الداخلية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والتصنيع كما تلعب الظروف السياسية والاقتصادية العالمية دورا كبيرا في تشكيل أسعار السلع التموينية في الأسواق المصرية.

اسعار السلع التموينية

إن زيادة أسعار السلع التموينية تؤثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر فقرا، حيث يجدون صعوبة في تحمل تكاليف المعيشة اليومية، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر، الأرز، الزيت، واللحوم، يتزايد الضغط على ظروف المعيشة والحياة الاقتصادية للمصريين، وفي هذا السياق، يتطلب الأمر من الحكومة اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لهذه المشكلة، وتوفير السلع التموينية بأسعار عادلة ومناسبة للجميع، يجب أن تعمل الحكومة على تنظيم الأسواق ومكافحة التجار الجشعين الذين يستغلون ارتفاع الأسعار لزيادة أرباحهم دون مراعاة للمواطنين.

اسعار بعض السلع

قومو بالإطلاع على قائمة الأسعار التموينية لشهر مارس ٢٠٢٤ المعلنة بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية