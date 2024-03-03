“ممنوعين من العيش والسكر”.. ايقاف صرف التموين نهائيا لبطاقات التموين لهذه الفئات من المواطنين + حرمان من الزيت والسكر والعيش والمكرونة .. خلي بالك لتكون منهم!!

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة الاستعلام عن بطاقات التموين وأسباب ايقافها في ظل الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الوزارة بإيقاف بعض البطاقات التي ترى أنها لا تستحق الدعم لذا سنذكر لكم أسباب وقف بطاقات التموين والفئات التي سيتم ايقاف الدعم عنها فتابعونا.

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسباب الخاصة بإيقاف بطاقة التموين وذلك عبر الدخول إلى بوابة مصر الرقمية وتنفيذ تلك الخطوات:

أدخل بشكل مباشر إلى بوابة مصر القديمة والدخول لها أضغط هنا .

من الخدمات المتاحة في القائمة، أختار خدمة التموين.

اضغط على خيار الأستعلام عن صرف وذلك للاستعلام عن أخر عملية تموينية وأخر عملية صرف الخبز.

أسباب ايقاف خدمة التموين بشكل نهائي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ثلاث أسباب رئيسية تقف وراء إيقاف بطاقة التموين وذلك في إطار بعض المعايير المحددة لاستحقاق الأسر ومن هذه الأسباب:

لا تنطبق على الأسرة معايير الاستحقاق إذا كانت لديها سياره حديثه موديل 2018 فيما فوق أو أن مصدر الدخل الشهري يزيد عن 9500 جنيه شهريا.

يتم إيقاف البطاقة التموينية بصورة نهائية إذا تم تركها لدى المخبز او البقال وتم ضبطها أكثر من مرة.

اذا تم الايقاف عن صرف الخبز ممثلة التموينية لأكثر من ستة أشهر متتالية.

إذا كانت الأسرة محرر ضدها محضر مخالفة مباني والتعدي على الأراضي الزراعية حيث يتم الاستمرار الصرف الخبز فقط مع إيقاف السلع التموينية.

استرجاع المحذوف من بطاقة التموين

يتم التقدم بطلب استرجاع المحذوفين من بطاقات التموين، وذلك في حالة التأكد من عدم وجود أسباب للحذف من البطاقة، حيث يتم التقديم بطلب مرفق بالمستندات التالية :