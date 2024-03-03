رابط وطرق التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير بالمملكة

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير بالمملكة ومن خلال موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة والمتاحة لكلا الجنسين في المجال الإداري والهندسي والعديد من التخصصات بنطاق الشركة وفروعها، وذلك لحملة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات المطلوبة؛ حيث سيتم العمل في عدد من المشاريع السياحية الخاصة بشركة البحر الأحمر للتطوير.

تعرف على تفاصيل وظائف البحر الأحمر للتطوير المتاحة

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن الوظائف الشاغرة والمتاحة للتقديم تضم عدد 10 وظائف متنوعة التخصصات وتشمل تلك الوظائف المسميات التالية:

– أخصائي ترجمة.

– مدير هندسة المناظر الطبيعية.

– مدير الهندسة المعمارية.

– مدير النقل والتوزيع.

– مدير أول في مجال هندسة المناظر الطبيعية.

– أخصائي أول معلومات المشاريع.

– مدرب مركز الغوص.

– مدير أول التقارير المالية والدمج.

– مدير أول التخطيط.

– مساعد مدير إدارة الأصول.

كيفية التقديم على تلك الوظائف بشركة البحر الأحمر للتطوير

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن التقديم حاليا بالفعل متاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للتوظيف، وذلك اعتبارا من السبت 2 مارس 2024 م.

رابط التقديم لتلك الوظائف بالشركة

كما يمكنك التقديم لتلك الوظائف وأيضا معرفة كافة التفاصيل الخاصة بها من حيث الشروط والمواصفات والأوراق والاشتراطات المطلوبة من خلال الدخول على الرابط التالي: اضغط (هنا)