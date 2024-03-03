شاهد hd.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15 مترجمة للعربية عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

يبحث عشاق الدراما التركية عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15، حيث يتمتع المسلسل التركي التاريخي بشعبية كبيرة، وهذا ما يجعل جمهوره يتطلع دائمًا إلى حلقاته الجديدة التي يتم عرضها أسبوعيًا، و يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي وحول العالم، ويتفوق على منافسيه في نسب المشاهدة خاصة في تركيا، وفي هذا المقال، نستعرض لكم كل التفاصيل حول مسلسل صلاح الدين الأيوبي وكيفية ضبط القناة الناقلة له.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة ١٥

يهتم الكثير من محبي الدراما التركية إلى مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15، حيث يتم عرض الحلقات بشكل اسبوعي على عدة قنوات تتنافس مع بعضها لتقديم أعلى جودة و مشاهدة مجانية، وتعتبر قناة “تي آر تي” التركية هي واحدة من القنوات الرئيسية التي تنقل المسلسل في تركيا، حيث يُعرض في مساء الإثنين الساعة 7 مساءً بتوقيت تركيا، ويتم عرض الحلقة المدبلجة في اليوم التالي عبر قناة الفجر الجزائرية في مساء يوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة بجودة HD، كما يتم عرض المسلسل أيضًا على Dailymotion بأعلى جودة وأفضل صورة، وكذلك على موقع قصة عشق الذي يقدم جميع المسلسلات التركية بأعلى جودة وصورة متميزة.

تردد القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل

تردد قناة trt التركية:

التردد: 11565.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية:

التردد: 12304.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

يمكن للمتابعين مشاهدة أحداث المسلسل عبر القنوات المحددة أعلاه في الوقت المحدد، وقد نجح المسلسل بشكل كبير في فترة قصيرة من عرضه مما يتيح للجميع متابعته بدون إعلانات على قناة تي ار تي التركية الناقلة الحصرية لهذا المسلسل التركي الذي نال إعجاب الجميع.