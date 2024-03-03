خبر يسعد الملايين من المصريين.. بشري سارة للمواطنين بشان اسعار اللحمه في منافذها اليوم الاحد3 مارس .. هناكل لحمه ونهيص..!!

تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يعتمد عدد كبير من السكان على هذا القطاع كوسيلة لكسب لقمة العيش، ومع تزايد الطلب على المنتجات الزراعية، باتت الزراعية تقدم إنتاجا كبيرا من الخضروات والفواكه واللحوم لتلبية احتياجات المواطنين، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد، كان لابد من إيجاد حلول لتخفيف عبء الغلاء عن كاهل المواطنين، وفي هذا السياق، قامت وزارة الزراعة في مصر باتخاذ إجراءات عدة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم وتوفيرها بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة، وهو خبر سار للمصريين.

اسعار اللحوم

تمثل اللحوم من أهم الاشياء الغذائية التي تحتاجها أسرنا العربية يوميا، وهي تشكل جزءا أساسيا من الوجبات الرئيسية، ومع ارتفاع أسعارها بشكل مستمر، كانت هناك حاجة ماسة لتوفيرها بأسعار معقولة تتناسب مع الدخل المحدود للمواطنين، وهنا تأتي دور وزارة الزراعة في مصر التي قامت بتقديم اللحوم بأسعار مخفضة في منافذها، بهدف توفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لمكافحة التضخم وتحقيق التوازن في الأسعار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير ما يكفي من اللحوم لسد حاجة المواطنين بأسعار تتناسب مع الدخل المحدود للفئات الأكثر احتياجا، ومن خلال تلك الجهود، يمكن للمواطنين الاستفادة من اللحوم بأسعار مخفضة يعتبرونها مقبولة ومناسبة لظروفهم المعيشية.

تصريحات من داخل وزراة الزراعة

في تصريحات تليفزيونية أكد مسؤول من وزارة الزراعة والموارد الطبيعية أنهم يسعون جاهدين لتوفير اللحوم بأسعار معقولة في المناطق ذات الاحتياجات العالية، حيث تم إدخال كميات هائلة ومتنوعة من اللحوم في جميع منافذ الوزارة، وأوضح أن سعر اللحوم المحلية يبلغ 300 جنيه للكيلو نظرا لعدم وجود وسطاء وسيطة في العملية.