“هنا” رابط الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 بالزياده الجديده 15%

يبحث الكثير عن الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وذلك بعد إعلان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة الدعم بدايةً من شهر مارس الحالي، وهذا بهدف تحسين مستوى حياة المواطنين، ويهدف برنامج تكافل وكرامة إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث يُقدم هذا المعاش شهريًا لتلبية احتياجات المصريين، و سوف نتعرف في هذا المقال جميع التفاصيل والشروط المطلوبة للحصول عليه.

الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يمكن لجميع المواطنين في مصر الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي. النقر على أيقونة برنامج تكافل وكرامة. الضغط على كلمة “الاستعلام”. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم. الانتظار حتى ظهور النتيجة سواء كانت ب(القبول أو الرفض)، يعرض الرصيد المخصص في حالة القبول ويبلغ السبب في حالة الرفض.

الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي من اللازم تواجدها للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم صاحب جنسية مصرية ومقيم بالجمهورية.

لابد من عدم وجود أي شخص من أفراد الأسرة يعمل بالقطاع العام.

ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري أو عقارات باهظة الثمن.

عدم حصول المتقدم على دعم مادي أو خدمات اجتماعية.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة في عام 2024 تشمل ما يلي :