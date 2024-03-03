إعرف الليبي بكام انهارده…. سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم 3 مارس 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم، وذلك بعد انخفاض سعر الدولار، وكذلك يبحث العديد عن أسعار العملات المختلفة في السوق المصرية، ومن ثم في البنوك أو في السوق السوداء، وكما يتم تحديد سعر الدينار الليبي في البنك بناءً على السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي في لبيا، وكذلك يتم تحديث السعر بناءً على عدة عوامل مثل العرض والطلب، وحالة الاقتصاد المحلي والعالمي، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

يسجل سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأحد الثالث من مارس 2024، حيث يبلغ 8.64 جنيهًا للبيع، أما الشراء فيبلغ 8.84 جنيهًا، وحيث تعتبر السوق السوداء هي سوق غير رسمية، ومن أسعار الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم ما يلي:

يسجل سعر 1 دينار ليبي في السوق السوداء اليوم ما يعادل نحو 8.8 جنيه مصري.

وكذلك أيضًا سعر 5 دينار ليبي في السوق السوداء يعادل نحو 44.2 جنيه مصري.

أما سعر 10 دينار ليبي في السوق السوداء يعادل نحو 88.4 جنيه مصري.

ومن ثم فإن سعر 25 دينار ليبي في السوق السوداء يعادل نحو 221.0 جنيه مصري.

أما سعر 50 دينار ليبي في السوق السوداء يعادل حوالي 442.0 جنيه مصري.

وكذلك أيضًا 100 دينار ليبي يعادل نحو 884.0 جنيه مصري.

ومن ثم فإن سعر 500 دينار ليبي في السوق السوداء يعادل نحو 4,420.0 جنيه مصري.

أما سعر 1000 دينار ليبي في السوق السوداء يعادل نحو 8,840.0 جنيه مصري.

وكذلك فأن سعر 5000 دينار ليبي يعادل نحو 44,200.0 جنيه مصري.

كما أن سعر 10000 دينار ليبي في السوق السوداء يعادل نحو 88,400.0 جنيه مصري.

سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

يختلف سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عن السعر في السوق السوداء، لذا سوف نتعرف على سعر الدينار الليبي في البنك المركزي: