الكشوفات pdf كاملة.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الدفعة السابعة للإطلاع على مواعيد الصرف الرسمية، وفقاً للإحصائيات التي اتخذتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الدعم النقدي للرعاية الاجتماعية يبنى على عدة أسس ويحتاج إلى دقة في الفحص، وبعد الاطلاع على طلبات التسجيل يتم حصر عدد المشمولين وتسجيل أسمائهم على الموقع بنظام كشوفات pdf

ولكن لم يتم إعلان الكشوفات إلا بعد انتهاء الموازنة التي تجرى تحت إشراف هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحسب تصريحات الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل أن فريق الحماية الاجتماعية أكد بأن هناك عدد كبير متجاوزين على شبكة الرعاية نحو أكثر من 100 الف جاري استخراجهم، تابعوا معنا كي نتعرف معاً على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

تجدون الكشوفات عبر الانترنت بشكل كامل لعموم المحافظات العراقية البصرة واربيل وكركوك ودهوك وصلاح الدين وبيسان وغيرها الكثير فقط على المواقع التابع للوزارة وكل ما عليكم لمعرفة النتائج اتباع ما يلي:

أولاً يرجى الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي. ثم اختر خدمات المواطنين. النقر على الرعاية الاجتماعية. ثم حدد الدفعة التي تبحث عن نتائجها. اسم محافظتك من القائمة. الضغط على تحميل.

شروط دعم الرعاية الدفعة الأخيرة

عند مطابقة الشروط تحصلون على دعم الرعاية الاجتماعية لأن الدعم مخصص للفئات الأكثر استحقاقاً وهم