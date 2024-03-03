جربت العملاق الجديد؟ Samsung Galaxy S23 Ultra 5G… إبداع بلا حدود في جيبك مش هتقدر تغمض عينيك!..بوش

يعتبر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra 5G تحفة الإبتكار الذكية التي تجسد قمة التكنولوجيا في عالم الهواتف الذكية، مع مواصفاته المتقدمة ومميزاته الفريدة، يقدم هذا الجهاز تجربة استخدام استثنائية تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبًا، في هذا المقال، سنستكشف مواصفات الهاتف، ومميزاته، وعيوبه التي قد تؤثر على تجربة الاستخدام.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

الشاشة 6.8 بوصة Dynamic AMOLED 2X الكاميرا الرئيسية 200 ميجابكسل المعالج Snapdragon 8 Gen 2 البطارية 5000 ميلي أمبير الذاكرة الداخلية 256GB/512GB/1TB الذاكرة العشوائية 8/12GB RAM

المميزات

شاشة Dynamic AMOLED 2X توفر تجربة مشاهدة مذهلة. كاميرا بدقة 200 ميجابكسل تلتقط صورًا بجودة عالية. معالج Snapdragon 8 Gen 2 يقدم أداءً قويًا وسريعًا. بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدوم طويلًا. خيارات تخزين داخلية متعددة تلبي كافة الإحتياجات. دعم شبكات الجيل الخامس 5G لتصفح أسرع. تصميم أنيق ومقاوم للماء والغبار . S Pen يوفر تجربة كتابة ورسم دقيقة. ميزات أمان متقدمة مثل البصمة تحت الشاشة. نظام صوتي متطور مع سماعات ستيريو.

العيوب

السعر مرتفع مقارنة بالهواتف الأخرى. لا يوجد منفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية. الوزن الثقيل نسبيًا بـ 234 جرام . عدم وجود مقبس سماعة 3.5 مم. الصور الشخصية قد لا تبدو طبيعية دائمًا. قد يوجد تأخير في سرعة الغالق . لا يوجد مستشعر درجة الحرارة. لا يوجد راديو FM.

يمثل Samsung Galaxy S23 Ultra 5G قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين الأداء العالي والمميزات المبتكرة، على الرغم من وجود بعض العيوب، إلا أن مزاياه تجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن الجودة والتميز في جهاز واحد.