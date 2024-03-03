“المواجهة الحاسمة”.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الأحد 3 مارس “الدوري الإسباني”

ستنطلق اليوم مباراة مثيرة في إطار الجولة 27 من الدوري الإسباني، والجميع في انتظار المباراة الحماسية التي تجمع بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة، ويطوقون لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، حيث برشلونة يخوض المباراة بطموحات كبيرة لتقليص “الفارق النقطي” الذي يفصله عن ريال مدريد، المتصدر برصيد 66 نقطة وبفارق 7 نقاط عن جيرونا الوصيف، في حين يأتي برشلونة في المرتبة الثالثة بإجمالي 57 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

يتساءل الكثير عن قنوات ناقلة لأتلتيك بيلباو ضد برشلونة مباشر، وتحتفظ شبكة بي إن سبورت بالحقوق الحصرية لبث مباريات “الدوري الإسباني”، حيث توفر تغطية متميزة كأحد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المباريات بدون تكلفة عبر قنوات LA Liga وsky sport المتاحة على القمر الصناعي هوت بيرد.

في منطقة الشرق الأوسط، تُبث مباراة برشلونة على قنوات beIN Sports 1HD وأيضًا على قناة beIN Sports 4k، كما أعلنت القناة أن معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو سيكون التونسي المخضرم عصام الشوالي.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو مباشر

موعد مباراة برشلونة “اليوم الأحد” الموافق 3 مارس، ستكون مباراة قوية تجمع بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة ضمن فعاليات الجولة الـ27 من “الدوري الإسباني”، المباراة من المقرر أن تنطلق في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الـ9 مساءً بتوقيت تونس.

بإمكان المشاهدين متابعة هذا اللقاء المثير عبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو وهي قنوات beIN Sports القطرية، والتي تحتكر حقوق بث مباريات الدوري الإسباني للمشتركين فقط.

ما هي تشكيلة برشلونة اليوم؟

يسعى نادي برشلونة جاهدًا لتقليص الفارق النقطي الذي يفصله عن ريال مدريد وجيرونا، الأخير الذي أحدث ضجة بأدائه المذهل هذا الموسم، لاستمرار المنافسة على اللقب، يجب على برشلونة تحقيق الفوز في مباراة اليوم والمباريات المتبقية، رغم التحديات التي تواجهه في ملاحقة ريال مدريد.

مع ذلك، لا يزال أمام برشلونة فرص للمنافسة، ويخوض المباراة بالتشكيلة المتوقعة كالآتي: