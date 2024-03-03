“ثبت الان” التردد الجديد لقناة تنه ورنة للأطفال 2024 على جميع الاقمار الصناعية hd

تسعى الكثير من الأمهات لمعرفة التردد الجديد لقناة تنه ورنة للأطفال 2024 للاستمتاع بأفضل مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة، و تعد قناة تنه ورنة واحدة من القنوات الفضائية الحديثة التي اكتسبت شهرة واسعة بسرعة وهذا بفضل توفيرها لجميع مسلسلات الكرتون المفضلة للأطفال، وتحظى القناة بإعجاب كبير في العالم العربي، حيث أصبحت من أشهر القنوات حاليًا، ويمكن متابعتها مباشرة بدون تشفير عبر ترددها المتاح على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، والذي نستعرضه عبر هذا المقال فتابعونا.

التردد الجديد لقناة تنه ورنة للأطفال 2024

سنقدم لكم التردد الجديد لقناة تنه ورنة للأطفال 2024 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، لتتمكنوا من متابعة جميع المسلسلات الكرتونية الرائعة التي تعرض خلال اليوم، ويمكنك تنزيل القناة على تلفازك بسهولة باستخدام الترددات الآتية:

التردد: 11853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

بينما تردد قناة تنة ورنة عبر القمر الصناعي عرب سات يكون كالتالي:

التردد: 11595.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة تنه ورنة

وتعتبر قناة تنه ورنة واحدة من القنوات الفضائية الرائدة، حيث تُقدم أحدث مسلسلات الكرتون المحبوبة للأطفال، بالإضافة إلى ذلك تقدم مجموعة متنوعة من الفيديوهات والبرامج الكرتونية التي لاقت إعجاب العديد من المشاهدين. ويمكنكم مشاهدة قناة تنه ورنة بلا انقطاع على التلفزيون عبر اتباع هذه الخطوات: