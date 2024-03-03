“بدء اليوم”.. الاشتراك في منتج صح الادخاري لشهر مارس 2024 وأهم الشروط المطلوبة

أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق أول منتج ادخاري للأفراد متماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو عبارة عن منتج صح الادخاري لشهر مارس الذي يأتي ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية بالعملة الوطنية (الريال السعودي)، يحمل اسم “صح” كاختصار لـ”صكوك حكومية”، وقد حددت السلطات السعودية فترات التسجيل في هذا المنتج الادخاري لتكون مع انطلاقة كل شهر هجري، فيما يلي سنوضح الخطوات اللازمة لكي تقوم بالاشتراك في منتج صح الادخاري لشهر مارس 2024 وأهم الشروط المطلوبة.

منتج صح الادخاري لشهر مارس 2024

بالنسبة لجدول الأوقات المخصص للمشاركة في منتج صح الادخاري لشهر مارس، فإن التفاصيل هي كالآتي:

يبدأ التسجيل في المنتج من الثالث من مارس 2024 ويستمر حتى نهاية اليوم الخامس من الشهر ذاته، ويحدث التخصيص للمشاركين في المنتج يوم الثاني عشر من مارس.

بالنسبة لإعادة الأموال الزائدة من الاشتراك، إن كان هناك أي، فستتم في الأيام من السابع عشر إلى العشرين من مارس 2024، وسيتم إجراء دفعات الاسترداد في الرابع والعشرين من مارس.

خطوات الاشتراك في منتج صح

للاشتراك في منتج صح الادخاري لشهر مارس الذي أطلقته الحكومة السعودية، يجب اتباع الإرشادات الآتية:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لإدارة الدين.

من القائمة، اختر خيار الصكوك الحكومية ومن ثم انتقل إلى قسم الاشتراك في منتج “صح” الادخاري.

انقر على أيقونة البنك الذي تملك فيه حساباً، مثل بنك الأهلي.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك البنكي عبر الإنترنت.

في الصفحة الرئيسية لحسابك، ابحث عن خيار الصكوك الحكومية ضمن قسم الاستثمارات واختر “الاشتراك”.

أدخل كل البيانات المطلوبة ووافق على الشروط والأحكام المعروضة.

أخيرًا، قم بتأكيد عملية الاشتراك بالضغط على زر “تأكيد الاشتراك”.

شروط الاشتراك في منتج صح الادخاري

للانضمام إلى منتج صح الادخاري لشهر مارس، ينبغي استيفاء الشروط التالية: