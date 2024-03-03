“صاحب المواصفات الجباره” هاتف Xiaomi Redmi 13C الجديد من شاومي.. الأعلي في الفئة..!!

تقتحم شركة شاومي العملاقة عالم الهواتف الذكية مجددا، ولكن هذه المرة بإمكانيات خيالية وسعر غير متوقع مع إطلاق هاتف Xiaomi Redmi 13C هذا الهاتف الجديد يأتي بمزايا فائقة تجعله مميزا بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة، وإذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يتميز بسرعة الأداء والكفاءة العالية، فإن Xiaomi Redmi 13C هو الاختيار المثالي لك، يأتي الهاتف الجديد بمعالج قوي ومميز الذي يؤمن أداء سلس وسريع لتشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة عالية.

مواصفات الهاتف

الشاشة تتميز بتقنية IPS LCD، حجم الشاشة يبلغ 6.74 إنش.

الدقة المعروضة هي 720×1600 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات يصل إلى 260 بكسل لكل إنش، ويتميز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، السطوع يصل إلى 600 شمعة.

يعمل بنظام التشغيل اندرويد 13، ويتميز بواجهة المستخدم MIUI 14،يتميز المعالج بتقنية Helio G85 بتقنية 12 نانو.

سعر الهاتف