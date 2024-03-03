رمضان يجمعنا.. أسماء الضحايا في برنامج رامز جلال 2024 وجميع القنوات الناقلة بجودة عالية HD

يتطلع الكثير من محبي رامز جلال إلى معرفة أسماء الضحايا في برنامج رامز جلال 2024، حيث تم الكشف أخيرًا عن المشاركين في البرنامج الذي يأتي في رمضان من كل عام، فهو برنامج ممتع وشيق ومن أشهر وأهم البرامج التي يحرص الجميع على متابعته ولديه عدد كبير من المعجبين ليس في مصر فقط ولكن في جميع الدول العربية، يقدم البرنامج محتوى ترفيهي مثير للضحك من خلال المقالب التي ينفذها على عدد من نجوم الوطن العربي، وكعادة رامز جلال فهو يحرص على تقديم الشخصيات المعروفة في عالم الرياضة والفن والإعلام لجذب عدد كبير من المشاهدين، وفيما يلي نتطلع إلى قائمة أسماء الضحايا في البرنامج.

أسماء الضحايا في برنامج رامز جلال 2024

بعد إعلان البرومو التشويقي لبرنامج رامز جلال بدأ البحث يزداد عن أسماء الضحايا في برنامج رامز جلال 2024، حيث يقدم رامز حوالي 30 ضيف خلال الثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، ومؤخرًا تم الكشف عن أسماء الضحايا الذين سوف يتعرضون للمقلب هذا العام، ويعتبر برنامج رامز هو البرنامج الأكثر مشاهدة لأنه يقدم فرصة للمشاهدين بالاستمتاع وقضاء وقت مثير، وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتم تصويره في دبي ويدور المقلب في مدينة ملاهي تتضمن الكثير من الألعاب من أهمها بيت الرعب الذي يدور حوله المقلب.

قائمة أسماء الضحايا في برنامج رامز جلال 2024

تم تسريب عدد من المشاركين بالبرنامج هذا العام والمنتظر أن يحدث به الكثير من المفاجآت، ومن أسماء المشاهير ببرنامج رامز جلال: