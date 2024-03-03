“متاحة الآن”.. الاستعلام عن اسماء الوجبة 132 نقل النفوس “العراق” جميع المحافظات دفعة فبراير

قد يواجه بعض المواطنين العراقيين مشكلات متعلقة ببطاقات الأحوال المدنية الخاصة بهم، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى خدمة نقل النفوس لإجراء تعديلات على الأسماء أو المعلومات الشخصية، بعد إجراء وزارة الداخلية العراقية تقييماً دقيقاً لجميع الطلبات المقدمة في هذا الإطار، أصدرت نتائج الاستعلام عن اسماء الوجبة 132 نقل النفوس، هذه النتائج متاحة للاستعلام لجميع العراقيين في أنحاء البلاد من خلال متابعة الإرشادات التي سنوفرها.

كيفية الاستعلام عن اسماء الوجبة 132 نقل النفوس

إذا كنت من المتقدمين على خدمة نقل النفوس في العراق، فيمكنك معرفة إذا تم قبول طلبك أم لا عبر الخطوات الآتية.

الذهاب إلى موقع بوابة المواطن.

النقر على أيقونة خدمات النفوس.

الضغط على تبويب الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

التأكد من وجود توافق بين المعلومات المدخلة والمتوفرة لدى الجهات الرسمية.

الضغط على أيقونة ” استخراج الكشوف”.

الضغط على كشف الأسماء الخاص بالمحافظة التي تتبع لها.

يمكن تحميل قائمة الأسماء للرجوع إليها في أي وقت.

خطوات التقديم على الوجبة 132 نقل النفوس

لكي يتواجد اسمك ضمن اسماء الوجبة 132 نقل النفوس، يجب عليك أولًا التقديم على هذه الخدمة، ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

التوجه إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

الضغط على ” تقديم الطلب”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بها بطريقة صحيح.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط التقديم على نقل النفوس

جميع اسماء الوجبة 132 نقل النفوس، يجب أن تكون مستوفية للشروط التي وضعتها وزارة الداخلية العراقية وهي:

الإقامة في الدائمة في المحافظة المرغوب في نقل القيد إليها وعدم الخروج منها.

عدم مغادرة البلاد في الوقت الخاص بتعديل البيانات الشخصية.

إرفاق جميع المستندات التي تُثبت التعديلات المُقامة على البيانات الشخصية مثل شهادة الميلاد والزواج وغيرهم.

إحضار كل من البطاقة السكانية والهوية الوطنية القديمة.

الأوراق اللازمة للتقديم على نقل النفوس

ألزمت وزارة الداخلية العراقية المتقدمين على نقل النفوس بتقديم بعض الأوراق اللازمة التي من خلالها يتم التأكد من استحقاق المتقدم لهذا الدعم، والتي شملت مايلي: