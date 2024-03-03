الهاتف الأفضل من هونر.. مواصفات هاتف هونر Honor x8b العيوب والمميزات

هاتف Honor x8b، هواتف هونور استطاعت مؤخرا المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية، وبعد التجربة أكد الكثيرون أنها تتمتع بإمكانيات عالية ومواصفات مثالية مع سعر مناسب مقارنة بتلك المميزات، وقريبا سينزل بالسوق المصري أحدث إصدار من هواتف هونور وهو هاتف Honor x8b، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات الجهاز وأبرز مميزاته وعيوبه.