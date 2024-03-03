تكنولوجيا
الهاتف الأفضل من هونر.. مواصفات هاتف هونر Honor x8b العيوب والمميزات
هاتف Honor x8b، هواتف هونور استطاعت مؤخرا المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية، وبعد التجربة أكد الكثيرون أنها تتمتع بإمكانيات عالية ومواصفات مثالية مع سعر مناسب مقارنة بتلك المميزات، وقريبا سينزل بالسوق المصري أحدث إصدار من هواتف هونور وهو هاتف Honor x8b، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات الجهاز وأبرز مميزاته وعيوبه.
مواصفات هاتف هونر Honor x8b
- يمكن تشغيل شريحتين نانو على الهاتف.
- يزن الهاتف 166 جرام وحجم الشاشة 6.8 بوصة.
- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع.
- يتوافر الهاتف بمساحة الذاكرة 128 و 256 جيجا بايت، ورامات 8 جيجا بايت.
- الشاشة تصل دقتها الى 1080×2412 بكسل.
- سعة البطارية 4500 مللي امبير، وتصل قوة الشحن السريع الى 35 وات.
- نظام تشغيل هاتف Honor x8b هو OS 13.
- مدخل اليو اس بي نوعه type C.
- الفيديوهات تصور بجودة full HD وتبلغ دقتها 1080 بكسل.
- يبلغ سعر هاتف Honor x8b حوالي 215 دولار.
مميزات هاتف هونر Honor x8b
يتمتع هاتف Honor x8b بمميزات عادية تجعله الخيار الأفضل لمن يرغب بشراء هاتف بسعر معقول وإمكانيات رائعة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المميزات :
- وجود وسائل متعددة للحماية أهمها مستشعر البصمة والفيس لوك.
- يمكن للهاتف أن يعزل عن المستخدم الضوضاء تماما لوجود ميكرفون إضافي به.
- يتوافر الهاتف بألوان متعددة وهي الأسود والفضي والأخضر الزرعي.
- يعمل بخاصية LE وخاصية A2DP ببلوتوث إصدار 5.
- شاشة هاتف Honor x8b نوعها AMOLED.
- المستشعرات التي تعمل عن طريق البرمجيات متاحة بهذا الهاتف مثل التسارع والقرب.
عيوب هاتف هونر Honor x8b
المتخصصين في الهواتف الذكية كشفوا عن وجود بعض العيوب بهاتف Honor x8b أهمها :
- خامة الهاتف بلاستيكية وغير متوافر به تقنية NFC.
- لا يمكن التصوير بدقة 4K، ولا يوجد بالهاتف سماعة استيريو.
- الهاتف لا يتيح إمكانية إدخال بطاقة ذاكرة.