قائمة مسلسلات رمضان 2024 علي قناة dmc وتردد القناة على النايل سات

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc، بعد أن أعلنت القناة عن البرومو التشويقي لمسلسلات رمضان والذي ظهر فيه عدد كبير من نجوم الفن والدراما المصرية، أبرزها مسلسل بابا جه، الحشاشين، امبراطورية ميم، عتبات البهجة، فراولة بطولة نيللي كريم ، بدون سابق انذار بطولة آسر ياسين،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على قائمة مسلسلات رمضان 2024..

قائمة مسلسلات رمضان 2024

حيث عرض قناة dmc الفضائية البرومو التشويقي لقائمة مسلسلات رمضان 2024، والتي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين والتي جاءت كالتالي:

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من هم الأعمال الرمضانية التي سوف يتم عرضها في رمضان 2024، ويشارك في بطولة المسلسل الفنان كريم عبد العزيز، والفنان فتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وإسلام جمال والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي،تدور أحداث المسلسل إطار تاريخي في القرن الـ 11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح،وعن قيادته للفرقة التي عُرفت بتنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال الدموية لعدد من الشخصيات المرموقة في هذا اللحظة، وتم تصوير المسلسل في مصر وعدد من الدول العربية.

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه وهو عبارة عن 15 حلقة فقط،وهو بطولة الفنان الكوميدي أكرم حسني ويشاركه في البطولة الفنانة سما إبراهيم ومحمد اوتاكا وتدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي والذي يعرض حياة الأب وما يتعرض له من مشاكل ومواقف كوميدية.

مسلسل فراولة

وتشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما المصرية ومنهم: نيللي كريم، وشيماء سيف، علا رشدي، أحمد فهيم ولبنى ونس، وتعود الفنانة نيللي كريم بعد غياب استمر لسنوات.

تردد قناة dmc على القمر الصناعي نايل سات