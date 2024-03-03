“فرحي عيالك ودلعيهم”.. تردد قناة كراميش على نايل وعرب سات بأعلي جودة2024.. اضبطها الان وزقطط العيال..!!

تعد قناة كراميش أحد أهم القنوات الترفيهية في العالم العربي، حيث تقدم محتوى مناسب للأطفال والشباب من خلال برامجها وعروضها المتنوعة ومؤخرا، أعلنت القناة عن تردد جديد يهدف إلى تحسين جودة الإشارة وتوفير تجربة مشاهدة أفضل للمشاهدين، لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناه كراميش على القمرين الصناعيين وهما نايل سات وعرب سات لكي تقوموا بتحميل القناه للاولاد والاستمتاع بها فقط تابعوا معنا خلال السطور القادمه.

تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات

تردد قناة كراميش: 11429.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: عالية الدقة.

مميزات قناة كراميش