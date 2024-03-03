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“فرحي عيالك ودلعيهم”.. تردد قناة كراميش على نايل وعرب سات بأعلي جودة2024.. اضبطها الان وزقطط العيال..!!
تعد قناة كراميش أحد أهم القنوات الترفيهية في العالم العربي، حيث تقدم محتوى مناسب للأطفال والشباب من خلال برامجها وعروضها المتنوعة ومؤخرا، أعلنت القناة عن تردد جديد يهدف إلى تحسين جودة الإشارة وتوفير تجربة مشاهدة أفضل للمشاهدين، لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناه كراميش على القمرين الصناعيين وهما نايل سات وعرب سات لكي تقوموا بتحميل القناه للاولاد والاستمتاع بها فقط تابعوا معنا خلال السطور القادمه.
تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات
- تردد قناة كراميش: 11429.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.
تردد القناة على عرب سات
- التردد: 11390.
- الاستقطاب: أفقي.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- الجودة: عالية الدقة.
مميزات قناة كراميش
- قناة كراميش تعتبر منصة إعلامية عربية رائدة متخصصة في تقديم البرامج والمحتوى الترفيهي والتعليمي الموجه للأطفال.
- تتميز القناة بتنوع محتواها الذي يشمل مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب جميع الفئات العمرية وتلبي مختلف اهتمامات الأطفال.
- تسعى القناة جاهدة إلى تقديم محتوى متوازن يجمع بين الجانب التعليمي والترفيهي، بهدف توفير تجربة تعلمية ممتعة ومفيدة للصغار.
- كما تضم قناة كراميش باقة متنوعة من البرامج والأنشطة الثقافية التي تعكس الهوية والتراث العربي، مما يعزز الانتماء الثقافي والتفاعل الإيجابي مع المحتوى المقدم.
- وبفضل جودة عالية في الإنتاج والعرض، تجذب قناة كراميش انتباه الأطفال وتحقق شعبية كبيرة بينهم.