“بعد الزيادة الجديدة 15 % هتقبض 1000جنيه ” الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بعد الزيادة الجديدة التي نص عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكافة العاملين في الهيئات الحكومية وأصحاب المعاشات الحكومية والمدعمة، ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من البحث عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، لمعرفة متى يتم صرف المعاش بالزيادة الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، لذلك نوضح لكم خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والتفاصيل الكاملة عن موعد الصرف.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والرقم القومي 2024، نشرت وزارة التضامن الاجتماعي الرابط الإلكتروني، والذي يمكنك من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بطريقة سهلة وبسيطة كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم قم بالنقر على أيقونة نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة الموجودة على الرابط أعلى يسار النافذة. ثم قم بمدونة الرقم القومي لصاحب كارت معاش تكافل وكرامة في الخانة المطلوبة. ثم بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام. خلال بضع ثوان تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن المعاش سواء كان موقوفا أو متجمدا أو ساريا.

ما هي شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة 2024؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية عن بعض الشروط الواجب توافرها لاستحقاق معاش تكافل وكرامة وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومقيم بصفة مستمرة في مصر.

ألا يكون لدى المتقدم دخل ثابت كل شهر.

يشترط ألا يعمل عائل الأسرة بالقطاع الحكومي.

ألا يمتلك المتقدم أجرا تأمينيا أكثر من 400 جنيه.

يشترط ألا يتقاضى المتقدم تدعيمات أخرى أو معاشا تأمينيا.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

ألا يمتلك أيا من موانع الصرف الذي تتمثل فيه (أراض زراعية، أصول وعقارات باهظة الثمن).

ألا يكون لدى المتقدم محل تجاري مسجل تجاريا.

ما هو موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024؟

الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية أعلن عن الزيادات الجديدة لأصحاب معاشات تكافل وكرامة بمعدل 15 %، ويتم تنفيذ هذه الزيادة الجديدة مع استهلال شهر مارس المقبل 2024، ويتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة في منتصف شهر مارس المقبل طبقًا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي، وبناء على ذلك يتقاضى المستحقون المعاش بالزيادة الجديدة في 15 مارس المقبل، وفي إطار الزيادة الجديدة يتم صرف المعاشات للمستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، بعد إضافة الزيادة الجديدة يصبح المعاش 625 جنيها، والمستفيدين الذين يحصلون على 450 جنيها، بعد الزيادة يحصلون على 562.5 وهكذا في باقي المعاشات.