عاجل ورسميًا .. إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه التاسعة لأكثر من مليوني أسرة لشهر آذار/مارس

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه التاسعة تم الإعلان عنه رسمياً، وذلك لأكثر من مليوني أسرة من الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث أن دفعة هذا الشهر جاهزة للصرف من حيث تدقيق دوائر الحماية الاجتماعية لكل مستفيديها المستحقين، والجدير بالذكر أن السبب وراء تأخر رواتب هذا الشهر هو مصادقة موعد الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث كان من المفترض أن يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر الحالي، فضلاً تابعونا لنوافيكم بموعد الصرف، وطريقة الحصول على الأسماء.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

تم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الجديدة، حيث تم رفعها على منصة مظلتي، بحيث يمكن للمواطنين المستحقين لها أن يقوموا بالاستعلام عن حالة القيد الخاصه بهم، وذلك للتأكد من أنه تم إيداع رواتب هذا الشهر لهم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة مظلتي.

وبعدها قم بتسجيل الدخول.

وبعدها قم بالضغط على استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك مبلغ الدعم الخاص بك.

موعد صرف رواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

من المقرر أن يتم صرف رواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي تم الإعلان عنها اليوم لأكثر من مليوني أسرة، حيث يكون الصرف تدريجي إلى عصر هذا اليوم، بحيث يكون تم تحميل كافة المستحقات المالية لكافة المستفسدين و المشمولين براتب هذا الشهر إلى بطائق الكي كارد، وتجدر الإشارة إلى أن راتب هذا الشهر سيكون بدون منحة الطلاب على أن يتم دفعها في وقت لاحق.