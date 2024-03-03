“شطورة” تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 للاطفال اغاني واناشيد

يمكنك الآن تثبيت قناة وناسة عبر ترددها الجديد، كما سنوضح لكم ويمكن لأي شخص يرغب في مشاهدتها والاستماع إلى محتواها. تقدم القناة محتوى هادفًا على مدار الساعة ويمكن مشاهدته بدون ملل أو قلق. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر قناة وناسه ذات أهمية كبيرة للعديد من الأطفال الذين يرغبون في متابعة كل ما هو جديد في عالم الرسوم المتحركة. تتميز القناة أيضًا بعدم عرض أي مشاهد غير لائقة أو مستفزة كما هو الحال في القنوات الأخرى.

قناة وناسة Wanasah TV 2024

انتشرت قناة وناسة بفضل تقديمها لأغاني وبرامج تعليمية وهادفة لإسعاد الأطفال وتثقيفهم في نفس الوقت. يفضل الأطفال قضاء وقت طويل في متابعة الأناشيد والأغاني الرائعة التي تعرضها هذه القناة، والتي يتم تقديمها بواسطة شخصية مشهورة ومحبوبة جدًا، وهي لولو الشطورة وتهدف أغاني وأناشيد لولو إلى تعليم الأطفال الفرق بين الصواب والخطأ، ومساعدتهم على فهم القيم الحميدة والصفات التي يجب أن يتحلى بها الطفل المؤدب وبعد أن أصبح الآباء والأمهات يثقون تمامًا في محتوى قناة وناسة للأطفال، زادت عمليات البحث عن ترددها عبر الأقمار الصناعية مثل عرب سات ونايل سات.

تردد قناة وناسة

تُعدُّ قناة “وناسة للأطفال” واحدةً من أبرز وأنجح القنوات في هذا المجال، حيث حققت شهرةً واسعةً ونجاحًا كبيرًا. يتوجب على العديد من أولياء الأمور البحث عن تردد قناة “وناسة” لتحميلها على جهاز الاستقبال، بهدف تشجيع الأطفال الصغار على متابعة محتواها الرائع ويعتبر المحتوى المميز لهذه القناة وسيلةً فعّالةً لتعليم الأطفال العديد من المعلومات الأساسية، مثل الحروف العربية والإنجليزية والأرقام، فضلاً عن أسماء الحيوانات الأليفة والألوان والخضروات والفواكه، وغيرها من المعلومات المهمة التي تُساعد الطفل على الاستعداد للالتحاق بالمدرسة.

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة وناسة كيدز: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة وناسة كيدز عبر عرب سات