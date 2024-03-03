مجانا بدون حظر الحساب.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 واحصل على 60 uc هدية

مازالت تشهد لعبة ببجي شهرة كبيرة ويبحث اللاعبون عن شحن شدات ببجي موبايل 2024 حتى يستطيعوا استكمال اللعب بشكل احترافي، ومن المميز في اللعبة أنها تناسب جميع الفئات العمرية وأصبحت ملاذًا للكبار والصغار، فهي مليئة بالتشويق من خلال خوض المعارك والحروب مع الأصدقاء من كل دول العالم، وحتى يتمكن اللاعب من النجاح في هذه المعارك عليه أن يحصل على الأسلحة الحديثة والذخيرة وبعض من العناصر التي تجعله محارب قوي داخل اللعبة، ولكي يحدث هذا يجب عليه شحن الشدات، وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية شحن الشدات بطرق مضمونة وفعالة.

شحن شدات ببجي موبايل 2024

تمنح شحن شدات ببجي موبايل 2024 الكثير من المزايا للاعب خاصةً إذا كانت بطريقة صحيحة وذلك من خلال الموقع الرسمي للعبة ولكي يتم ذلك عليك باتباع هذه الخطوات التالية:

عليك في البداية الدخول إلى موقع ميداس باي .

ثم قم بإدخال رقم ID.

اضغط بعد ذلك على تأكيد.

حدد عدد الشدات التي تريد شرائها.

قم باختيار طريقة الدفع.

ستحصل على الشدات في نفس الوقت، حيث ستجدها في البريد المرسل لك.

تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 3.1

ظهر مؤخرًا تحديث جديد للعبة ببجي الذي يأتي بمستويات متطورة أكثر من قبل، ولكي تحصل على التحديث يمكنك فتح لعبة ببجي على جهازك، ثم اضغط على التحديث التلقائي، أو قم باتباع الخطوات التالية: