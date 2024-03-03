عاجل الآن…تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إطلاق إعانة الحماية الاجتماعية لشهر مارس/ آذار 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اليوم الأحد الموافق 3 مارس/ آذار بالإعلان عن إطلاق إعانة الحماية الاجتماعية، كما أن الهدف العام من تقديم الإعانة الاجتماعية هو حصول الفقراء والضعفاء، سواء كان شباب أو النساء أو الأطفال أو كبار السن، وكذلك أيضًا العاملين في القطاع غير المنتظم، وأيضًا الأفراد النازحين في العراق، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة تفاصيل إعانة الحماية الاجتماعية في العراق.

إعانة الحماية الاجتماعية في العراق 2024

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إطلاق إعانة الحماية الاجتماعية، وذلك لأكثر من مليونين ومائة وستة وخمسون ألف أسرة، ومن ثم يصل إجمالي المبلغ إلى نحو أكثر من أربعمائة وسبعة وستون مليار دينار، كما دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الأسر بالتوجه إلى منافذ الصرف لأستلام اعاناتهم.

عدد الأسر المستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية في العراق

وضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي أن عدد الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية، هي كالآتي:

حيث يصل عدد الأسر التي يعيلها رجال أكثر من مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألف أسرة، وكذلك يصل إجمالي المبلغ إلى أكثر من ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليار دينار.

بينما يصل عدد الأسر التي تعيلها نساء حوالي أكثر من خمسمائةوثلاثةوثمانون ألفًا، ومن ثم يصل إجمالي المبلغ إلى أكثر من تسعة وثمانون مليار دينار.

الهدف الرئيسي من إطلاق إعانة الحماية الاجتماعية في العراق

يقدم برنامج الحماية الاجتماعية بعض الخدمات اللازمة للأسر، ومن أبرز الأهداف من تقديم إعانة الحماية الاجتماعية في العراق ما يلي: