طريقة عمل سلطة الكول سلو أحلى من المطاعم بمكونات اقتصادية.. هتاكلي صوابعك وراها

تعتبر سلطة الكول سلو واحدة من أنواع السلطات التي لا غنى عنها، يجب على جميع الأمهات الحرص على تقديمها بجانب جميع الوجبات وبالتحديد للأطفال وذلك لأنها تعزز من صحة الجسم بشكل عام وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الخضراوات المتنوعة والتي تحتوي على نسب مرتفعة من الفيتامينات والمعادن المختلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضيرها.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب من أجل تحضيرها بنجاح، يجب العلم أنها غير مكلفة وسهلة التحضير، والطريقة كالتالي:

المكونات:

حبة من الجزر المبشور. ½ كوب من المايونيز. حبة من الكرنب المخصص للسلطة وقومي بتقطيعها شرائح. حبة صغيرة من البصل المفروم. ثلاث ملاعق من السكر. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من الخل الأبيض. ½ كوب من اللبن. ¼ ملعقة من الملح. ½ ملعقة من العسل الأبيض. فلفل أسود.

طريقة التحضير: