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طريقة عمل سلطة الكول سلو أحلى من المطاعم بمكونات اقتصادية.. هتاكلي صوابعك وراها
طريقة عمل سلطة الكول سلو
تعتبر سلطة الكول سلو واحدة من أنواع السلطات التي لا غنى عنها، يجب على جميع الأمهات الحرص على تقديمها بجانب جميع الوجبات وبالتحديد للأطفال وذلك لأنها تعزز من صحة الجسم بشكل عام وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الخضراوات المتنوعة والتي تحتوي على نسب مرتفعة من الفيتامينات والمعادن المختلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحضيرها.
طريقة عمل سلطة الكول سلو
يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب من أجل تحضيرها بنجاح، يجب العلم أنها غير مكلفة وسهلة التحضير، والطريقة كالتالي:
المكونات:
- حبة من الجزر المبشور.
- ½ كوب من المايونيز.
- حبة من الكرنب المخصص للسلطة وقومي بتقطيعها شرائح.
- حبة صغيرة من البصل المفروم.
- ثلاث ملاعق من السكر.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- ½ كوب من اللبن.
- ¼ ملعقة من الملح.
- ½ ملعقة من العسل الأبيض.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق قومي بمزج كل من المايونيز والعسل والخل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون واللبن.
- ثم في وعاء آخر قومي بخلط كل من الكرنب والبصل والجزر واخلطيهم جيدا، ثم قومي بإضافة المزيج على خليط المايونيز.
- قومي بمزج المكونات جيدا مع بعضها ثم ضعيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.
- أخيرا ضعيها في أطباق تقديم وقدميها بجانب الأطباق الرئيسية.
- عند تقديم سلطة الكول سلو لمرضى السكر يجب الحرص على تقليل نسبة العسل والمايونيز وذلك لتجنب ارتفاع مستوى السكر لديهم، أما فيما يخص مرضى القلب يجب الاعتدال في تناولها وذلك لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.