تكنولوجيا

أفضل بديل للآيفون.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي S23 Ultra

Mahmoudمنذ 5 ساعات
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جالكسي S23 Ultra
جالكسي S23 Ultra
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Mahmoudمنذ 5 ساعات
0

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