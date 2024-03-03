أفضل بديل للآيفون.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي S23 Ultra

استطاع هاتف جالكسي S23 Ultra أن يجذب ملايين العملاء حول العالم بسبب تمتعه بمواصفات مثالية تجمع بين القوة والسلاسة في الاستخدام، مما جعله يتفوق عند البعض على أجهزة الآيفون، وفيما يلي نستعرض لكم أهم المواصفات :

نوع الشاشة AMOLED ويبلغ حجمها 6.8 بوصة وتتميز بدقتها العالية ونقاءها.

أداء الهاتف يمتاز بالقوة والكفاءة لأنه يعمل بمعالج ثماني النواة.

الهاتف به أربع عدسات للكاميرا، والكاميرا الرئيسية تصل دقتها ل 200 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فدقتها 40 ميجا بكسل .

عمر البطارية طويل فيمكنك استخدام الهاتف على مدار اليوم دون توقف،حيث تبلغ سعة البطارية 5500 مللي أمبير.

يعمل هاتف جالكسي S23 Ultra بنظام تشغيل أندرويد 13.

مميزات هاتف سامسونج جالكسي S23 Ultra

المميزات التي يتمتع بها جهاز جالكسي S23 Ultra متعددة وهذا جعله في مصاف أفضل الأجهزة الموجودة بالسوق، وفيما يلي أبرز مميزات جالكسي الترا اس 23 :