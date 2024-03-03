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أفضل بديل للآيفون.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي S23 Ultra
جالكسي S23 Ultra، تعد سامسونج من أكبر شركات الأجهزة الذكية في العالم، وقد طرحت العام السابق هاتف جالكسي S23 Ultra الذي استطاع منافسة أحدث أجهزة الآيفون بسبب مميزاته الرائعة وإمكانياته الجبارة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات هذا الجهاز وأبرز مميزاته وسعره في السوق المصري.
مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S23 Ultra
استطاع هاتف جالكسي S23 Ultra أن يجذب ملايين العملاء حول العالم بسبب تمتعه بمواصفات مثالية تجمع بين القوة والسلاسة في الاستخدام، مما جعله يتفوق عند البعض على أجهزة الآيفون، وفيما يلي نستعرض لكم أهم المواصفات :
- نوع الشاشة AMOLED ويبلغ حجمها 6.8 بوصة وتتميز بدقتها العالية ونقاءها.
- أداء الهاتف يمتاز بالقوة والكفاءة لأنه يعمل بمعالج ثماني النواة.
- الهاتف به أربع عدسات للكاميرا، والكاميرا الرئيسية تصل دقتها ل 200 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فدقتها 40 ميجا بكسل .
- عمر البطارية طويل فيمكنك استخدام الهاتف على مدار اليوم دون توقف،حيث تبلغ سعة البطارية 5500 مللي أمبير.
- يعمل هاتف جالكسي S23 Ultra بنظام تشغيل أندرويد 13.
مميزات هاتف سامسونج جالكسي S23 Ultra
المميزات التي يتمتع بها جهاز جالكسي S23 Ultra متعددة وهذا جعله في مصاف أفضل الأجهزة الموجودة بالسوق، وفيما يلي أبرز مميزات جالكسي الترا اس 23 :
- الكاميرا عالية الجودة يمكن تصوير الصور والفيديوهات بأفضل تقنية.
- نوع الشاشة AMOLED الذي يجعل مشاهدة الشاشة اكثر سلاسة ووضوح.
- نظام التشيل مرن يضمن للمستخدم سرعة وقوة الأداء.
- تصميم الجهاز يجمع بين الاناقة والجمال والخفة.
سعر هاتف سامسونج جالكسي S23 Ultra
هاتف جالكسي S23 Ultra متوافر بالأسواق المصرية والعالمية بتصميم جذاب وبأكثر من لون وهم الأسود والأخضر والأبيض، ويبلغ سعر الهاتف في السوق المصري حوالي 29000 جنيه.