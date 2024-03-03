“ظهرت حالاً” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر آذار 2024

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر آذار 2024، والتي يبلغ عددهم حوالي 156 ألف أسرة يتم، بإجمالي ما يقرب من 467 مليار دينار.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر آذار 2024

كما دعت الوزارة في بيان رسمي لها مراجعة منافذ الصرف حتى يتمكن المواطنين من صرف مستحقاتهم قبل شهر رمضان المبارك، حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم من طعام وشراب وصرح السيد”أحمد الموسؤي” الذي يشغل منصب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أن عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال حوالي ما يقرب من مليون و563 ألف أسرة،يُصرف لها حوالي 378 مليار دينار، أما عن عدد الأسر التي تعيلها نساء فقد تخططت الـ 583 ألف يصرف لها 89 مليار دينار، وإليكم خطوات الاستعلام…

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المشمولين بالر عاية الإجتماعية، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين من النساء وكبار السن، وإليكم الخطوات….

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر الوجبة المراد الاطلاع عليها.

اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المتاحة أمامك.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدد الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي جاءت كالتالي: