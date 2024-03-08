عربيات وطيرات براحتك.. نزل اكواد وشفرات جاتا .. أفضل أكواد وكلمات سر خرافية للعبة جي تي أي سان أندرياس GTA SA Cheat Codes

يبحث الكثير من محبي المغامرات، عن اكواد وشفرات جاتا، والتي تمكنه من اللعب بسهولة واستمرارية، وتمده بالكثير من القدرات الخارقة بالنسبة للمال، والسلاح، والملابس، والسيارات، والطائرات، وكذلك شفرة عدم الموت والرصاص المتفجر، واليد الخارقة، وغيرها كثير من الشفرات، التي تجعلك تستمتع بمغامرات اللعبة، وتعتبر لعبة جاتا من أكثر ألعاب الفيديو التي جذبت العديد من الأشخاص في مختلف المراحل العمرية، حيث تدور أحداثها في عالم ضخم مليء بالمغامرات، يجعلك تشعر أنك على أرض الواقع.

اكواد وشفرات جاتا

تتمثل أكواد وشفرات جاتا في مجموعة كلمات وأحرف، يمكن كتابتها بكل سهولة من خلال لوحة التحكم الموجودة في الهاتف أو الكمبيوتر، والتي تسهل على اللاعب عملية اللعب، هذه الشفرات تكون بالشكل التالي:

شفرة جميع الأسلحة: TOOLUP

شفرة الحماية من الإصابة لمدة 5 دقائق: PAINKILLER

شفرة الجري السريع: CATCHME

شفرة تغيير حالة الجو: MAKEITRAIN

رفع مستوى مطاردة الشرطة: FUGITIVE

خفض مستوى مطاردة الشرطة: LAWYERUP

مروحية الاباتشي الحربية: BUZZOFF

الحصول على الدراجة الجبلية: OFFROAD

سيارة الليموزين الطويلة: VINEWOOD

شفرة الحركة البطيئة عند التصويب: DEADEYE

شفرة سيارة السباق: RAPIDGT

اكواد وشفرات جاتا على الكمبيوتر

يمكن أيضا إدخال اكوات وشفرات لعبة جاتا على أجهزة الكمبيوتر، حيث تقوم الشركة المصنعة للعبة بوضع شفرات وأكواد يستطيع اللاعب من خلالها الحصول على الأسلحة، والسيارات والطاقة، هذه الأكواد هي:

جميع الأسلحة الثقيلة: NUTTERTOOLS

جميع الأسلحة الخفيفة: THUGSTOOLS

تقليل مستوى مطاردة الشرطة LEAVEMEALONE

ملئ الدرع: PRECIOUSPROTECTION

فتيات مسلحات: CHICKSWITHGUNS

ملئ شريط الحياة: ASPIRINE

تفجير السيارات القريبة: BIGBANG

طيران السيارات: COMEFLYWITHME

السيارات تطفو على الماء: SEAWAYS

سائقين عنيفين: MIAMITRAFFIC

كل الأسلحة المتوسطة: PROFESSIONALTOOLS

اكواد وشفرات جاتا تساعدك أن تكون أقوى

يمكن استخدام حيل سهلة تحعل اللعبة أكثر سهولة، وتجعلك تستطيع التحكم باللعبة، والاستمتاع بالمغامرات داخلها، هذه الاكواد تكون بالشكل التالي:

هذه الشفرة تُساعدك على أن تكون قوي: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE

شفرة الموت: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1

شفرة للحصول على الأسلحة: TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1

شفرة إخفاء نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT

شفرة إظهار نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

شفرة جعل أسلحتك أكثر فتكًا: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1

اكواد وشفرات جاتا للملابس

ملابس السباحة: 1-999-724-6546.

ملابس السباحة النسائية: 1-999-625-3485.

ملابس عسكرية: 1-999-532-8825.

ملابس شرطة: 1-999-356-2837.

ملابس طبيب: 1-999-387-4263.

ملابس عامل بناء: 1-999-656-2255.

اكواد وشفرات جاتا للبلاي ستيشن

تبطيء أسلوب اللعب: Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1

تسريع ساعة اللعبة: Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle, Triangle

تسريع أسلوب اللعب: Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square

درع كامل للجسد كله: R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

ملء الحياة: R1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

كل إشارات المرور تبقى خضراء: Right, R1, Up, L2, L2, Left, R1, L1, R1, R1

كل السيدات والفتيات من المارة يمسكون سلاحًا: Right, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, L1, X

طريقة ادخال اكواد وشفرات جاتا

لا يحتاج إدخال اكواد وشفرات جاتا أي برامج لتفعيل الأكواد، بل كل ما عليك هو الدخول على اللعبة واتباع الآتي: