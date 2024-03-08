عربيات وطيرات براحتك.. نزل اكواد وشفرات جاتا .. أفضل أكواد وكلمات سر خرافية للعبة جي تي أي سان أندرياس GTA SA Cheat Codes
اكواد وشفرات جاتا
يبحث الكثير من محبي المغامرات، عن اكواد وشفرات جاتا، والتي تمكنه من اللعب بسهولة واستمرارية، وتمده بالكثير من القدرات الخارقة بالنسبة للمال، والسلاح، والملابس، والسيارات، والطائرات، وكذلك شفرة عدم الموت والرصاص المتفجر، واليد الخارقة، وغيرها كثير من الشفرات، التي تجعلك تستمتع بمغامرات اللعبة، وتعتبر لعبة جاتا من أكثر ألعاب الفيديو التي جذبت العديد من الأشخاص في مختلف المراحل العمرية، حيث تدور أحداثها في عالم ضخم مليء بالمغامرات، يجعلك تشعر أنك على أرض الواقع.
اكواد وشفرات جاتا
تتمثل أكواد وشفرات جاتا في مجموعة كلمات وأحرف، يمكن كتابتها بكل سهولة من خلال لوحة التحكم الموجودة في الهاتف أو الكمبيوتر، والتي تسهل على اللاعب عملية اللعب، هذه الشفرات تكون بالشكل التالي:
- شفرة جميع الأسلحة: TOOLUP
- شفرة الحماية من الإصابة لمدة 5 دقائق: PAINKILLER
- شفرة الجري السريع: CATCHME
- شفرة تغيير حالة الجو: MAKEITRAIN
- رفع مستوى مطاردة الشرطة: FUGITIVE
- خفض مستوى مطاردة الشرطة: LAWYERUP
- مروحية الاباتشي الحربية: BUZZOFF
- الحصول على الدراجة الجبلية: OFFROAD
- سيارة الليموزين الطويلة: VINEWOOD
- شفرة الحركة البطيئة عند التصويب: DEADEYE
- شفرة سيارة السباق: RAPIDGT
اكواد وشفرات جاتا على الكمبيوتر
يمكن أيضا إدخال اكوات وشفرات لعبة جاتا على أجهزة الكمبيوتر، حيث تقوم الشركة المصنعة للعبة بوضع شفرات وأكواد يستطيع اللاعب من خلالها الحصول على الأسلحة، والسيارات والطاقة، هذه الأكواد هي:
- جميع الأسلحة الثقيلة: NUTTERTOOLS
- جميع الأسلحة الخفيفة: THUGSTOOLS
- تقليل مستوى مطاردة الشرطة LEAVEMEALONE
- ملئ الدرع: PRECIOUSPROTECTION
- فتيات مسلحات: CHICKSWITHGUNS
- ملئ شريط الحياة: ASPIRINE
- تفجير السيارات القريبة: BIGBANG
- طيران السيارات: COMEFLYWITHME
- السيارات تطفو على الماء: SEAWAYS
- سائقين عنيفين: MIAMITRAFFIC
- كل الأسلحة المتوسطة: PROFESSIONALTOOLS
اكواد وشفرات جاتا تساعدك أن تكون أقوى
يمكن استخدام حيل سهلة تحعل اللعبة أكثر سهولة، وتجعلك تستطيع التحكم باللعبة، والاستمتاع بالمغامرات داخلها، هذه الاكواد تكون بالشكل التالي:
- هذه الشفرة تُساعدك على أن تكون قوي: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE
- شفرة الموت: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
- شفرة للحصول على الأسلحة: TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1
- شفرة إخفاء نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
- شفرة إظهار نجوم الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
- شفرة جعل أسلحتك أكثر فتكًا: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1
اكواد وشفرات جاتا للملابس
- ملابس السباحة: 1-999-724-6546.
- ملابس السباحة النسائية: 1-999-625-3485.
- ملابس عسكرية: 1-999-532-8825.
- ملابس شرطة: 1-999-356-2837.
- ملابس طبيب: 1-999-387-4263.
- ملابس عامل بناء: 1-999-656-2255.
اكواد وشفرات جاتا للبلاي ستيشن
- تبطيء أسلوب اللعب: Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1
- تسريع ساعة اللعبة: Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle, Triangle
- تسريع أسلوب اللعب: Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square
- درع كامل للجسد كله: R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
- ملء الحياة: R1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
- كل إشارات المرور تبقى خضراء: Right, R1, Up, L2, L2, Left, R1, L1, R1, R1
- كل السيدات والفتيات من المارة يمسكون سلاحًا: Right, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, L1, X
طريقة ادخال اكواد وشفرات جاتا
لا يحتاج إدخال اكواد وشفرات جاتا أي برامج لتفعيل الأكواد، بل كل ما عليك هو الدخول على اللعبة واتباع الآتي:
- قم بفتح اللعبة بشكل طبيعي.
- ثم قم بالضغط على الأزرار المحددة، بالترتيب الصحيح للكلمات.
- وبالنسبة للكمبيوتر، تقوم بإدخال الكلمات المحددة عن طريق
- الضغط على لوحة التحكم، وإدخال الكلمات دون انقطاع.