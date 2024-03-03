أحلى مسلسلات الأطفال..تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية لمشاهدة أروع الأفلام والمسلسلات لطفلك

في الفترة الحالية يمكن مشاهدة أحلى مسلسلات الأطفال عن طريق قناة توم وجيري الجديدة للأطفال لذلك يرغب العديد من محبي ومتابعي تلك القناة تنزيل التردد الجديد للقناة الفضائية لمشاهدة جميع المسلسلات الكرتونية الشهيرة ومنها مسلسل توم وجيري بجميع الحلقات القديمة والجديدة لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المتاحة لمشاهدة أروع الأفلام والمسلسلات لطفلك على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات لذلك سوف نوضح للجميع هذا التردد لمتابعة تلك القناة الفضائية المجانية التي يحبها الأطفال الصغار في البلاد العربية.

استقبال تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية 2024

يمكن استقبال تردد قناة توم وجيري الجديدة للأطفال عن طريق العديد من الريسفرات المختلفة وذلك من خلال الضغط على زر البحث اليدوي ثم إضافة تردد جديد وكتابة جميع البيانات المطلوبة ومنها معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو الاستقطاب أفقي ثم بعد ذلك الضغط على زر البحث وسوف تنزل قناة توم وجيري الجديدة لمشاهدة ومتابعة جميع المسلسلات الكرتونية الجديدة التي تتميز بأنها بجودة كبيرة في كل من الصوت والصورة.

الآن ما هو تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري : 12149.

معدل استقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

كذلك الجودة على القناة الفضائية: SD.

الآن ما هو تردد قناة توم وجيري الجديدة على القمر عرب سات