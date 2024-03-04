الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح.. العطل الرسمية في العراق 2024

تم الاعلان عن العطل الرسمية في العراق 2024 من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث أنه في دولة العراق تتوفر العديد من الإجازات الرسمية لجميع القطاعات، ومع بداية كل عام جديد، يثار الاهتمام بجدول العطل الرسمية في العراق وتواريخها، ومن أجل تجنب هذه البلبلة وتقليل تداخل الأيام والإجازات، يتم الإعلان عن جميع إجازات العام التي تمت الموافقة عليها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق بشكل رسمي.

العطل الرسمية في العراق 2024 مجلس الوزراء

وفيما يلي جدول العطل الرسمية في العراق لعام 2024:

يوم 21 مارس: عطلة خاصة بمناسبة يوم نوروز الدولي.

يوم 10 أبريل: بداية عيد الفطر المبارك، وتستمر العطلة لمدة ثلاثة أيام.

يوم 1 مايو: عطلة عيد العمال.

ابتداءً من يوم 16 يونيو: عطلة عيد الأضحى.

يوم 7 يوليو: عطلة رأس السنة الهجرية.

يوم 14 يوليو: عطلة رسمية بمناسبة ثورة 14 يوليو.

يوم 16 يوليو: عطلة بمناسبة يوم عاشوراء.

يوم 16 سبتمبر: عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم 3 أكتوبر: عطلة العيد الوطني.

يوم 10 ديسمبر: عطلة بمناسبة يوم النصر.

يرجى ملاحظة أنه يجب التأكد من المعلومات المتعلقة بالعطل الرسمية من مصادر موثوقة وعدم الانسياق للشائعات، حيث يتم اعتماد جميع الإجازات والعطلات الرسمية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل الإعلان عنها للجمهور.

الاجازات الرسمية في العراق

في العراق لعام 2024 توجد عطلات رسمية دورية تحدث بشكل منتظم، ومن المهم أن نذكر أن أيام العطلات في العراق ليست مقتصرة على الأيام المذكورة فقط، بل توجد أيضًا عطلات مستمرة مثل عطلة يوم الجمعة التي تأتي كل أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيام أخرى تختلف حسب قطاع العمل، وهناك أيضًا مجموعة من الإجازات التي يتم منحها للطلاب بعد انتهاء كل فصل دراسي وأيضًا بعد انتهاء العام الدراسي بأكمله.

وعلاوة على ذلك يتم الإعلان عن إجازات طارئة بشكل رسمي، مثل تلك المتعلقة بالأحوال الجوية، وبالطبع يتم دفع أجر كل عامل أو موظف في أي قطاع من قطاعات الدولة خلال تلك الأيام المذكورة.