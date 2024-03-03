حلمك يصبح حقيقة! تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بأرض المعارض الأحد القادم!

يعتبر مشروع “سكن مصر” في منطقة أرض المعارض مبادرة حيوية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير سكن مناسب وبأسعار معقولة للمواطنين المصريين، وفي هذا السياق، يعد تسليم الدفعة الجديدة من الوحدات السكنية خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف الوطني، تأتي جهود الحكومة في إطار دعم القطاع العقاري وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تسليم الوحدات السكنية

تشهد منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى، مسلسل رقم (3 – 4 – 5) المرحلة الأولى.

ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، تسليم دفعة جديدة من وحدات “سكن مصر” اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/3/2024، ويشمل هذا التسليم وحدات العمارات من الرقم 150 إلى الرقم و153 وجدول التسليم كالآتي:

يوم الأحد 10/3/2024 تسليم وحدات العمارة رقم 150.

يوم الإثنين 11/3/2024 تسليم وحدات العمارة رقم 151.

يوم الثلاثاء 12/3/2024 تسليم وحدات العمارة رقم 152.

يوم الأربعاء 13/3/2024 تسليم وحدات العمارة رقم 153.

استمرارية التسليم والأعمال التنفيذية

تتواصل عملية التسليم في الأيام اللاحقة، حيث يتم تسليم وحدات العمارات المتبقية بمراحل محددة في الجدول المقرر.

مع انتهاء تسليم الوحدات في المرحلة الأولى، يستمر العمل بنفس النشاط في المراحل التالية.

يعد هذا استمرارا للجهود المبذولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

يؤكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، المهندس عبدالرءوف الغيطي، على ضرورة استمرارية الأعمال التنفيذية في المشروعات الجارية.

ويشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع، وذلك لضمان استكمالها في المواعيد المحددة.

إجراءات التعاقد وتسليم الوحدات

يتوجب على العملاء الفائزين بوحدات سكنية الاتجاه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر، لإكمال إجراءات التعاقد اللازمة.

ومن ثم، يتوجهون لجهاز المدينة بمركز المدينة لاستلام الوحدات بموجب خطاب من البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها.

التحديات والتطلعات المستقبلية

مع تسليم الدفعة الجديدة من وحدات “سكن مصر”، تستمر مصر في رحلتها نحو بناء مستقبل أفضل لمواطنيها.

ومع التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الإسكان الملائم، يعزز ذلك ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

مع تقدم عملية تسليم الوحدات السكنية، تظهر بعض التحديات التي قد تواجه العملية، مثل ضمان جودة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان الجدد.

كما تتطلع الحكومة إلى تحسين البيئة الحضرية وتوفير مزيد من المرافق العامة، مما يعزز جاذبية المناطق الجديدة ويعمل على تحسين جودة حياة السكان.

تسليم الدفعة الجديدة من وحدات “سكن مصر” يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ومن خلال استمرارية جهود الحكومة في توفير الإسكان الملائم، يُؤكد ذلك التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.