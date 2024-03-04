“ولادك هيطلبوها منك كل يوم” طريقة عمل البانكوتا في المنزل بطعم لا يقاوم.. اسعدي العيلة يا ست الكل

مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك تستعد أغلب سيدات البيوت لتحضير الأطعمة التي سوف تعدها على الإفطار وأثناء العزومات وكذلك الحلويات التي اعتاد الناس تناولها بين وجبتي الإفطار والسحور، ومن أشهر الحلوى التي يكثر البحث عنها البانكوتا وهي حلوى ايطالية خفيفة وطعمها رائع، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مقادير البانكوتا وطريقة العمل.

طريقة عمل البانكوتا في المنزل

حلوى البانكوتا يمكن لأي سيدة تحضيرها في المنزل بسهولة وبمقادير بسيطة غير مكلفة، لتستمتع أسرتها وأطفالها بتناول حلوى لذيذة بمذاق رائع ومميز، وسنستعرض لكم فيما يلي المقادير وخطوات العمل :

مقادير العمل:

البانكوتا من الحلويات المفيدة بشرط تناولها باعتدال وذلك بسبب احتوائها على الجيلاتين الذي يعد من أنواع البروتين التي تساعد على تقوية الأظافر والشعر، بالإضافة الى حمايته لجدران الأمعاء من الضرر، الإكثار من تناولها قد يؤدي الى خطر زيادة الوزن والإصابة بأمراض مزمنة بسبب زيادة السعرات الحرارية

1/4 كوب حليب جوز هند.

1/2 كوب سكر.

2 كوب كريمة.

1 معلقة كبيرة جيلاتين.

2 معلقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

لتحضير البانكوتا أولا أحضري حليب جوز الهند وأضيفي اليه معلقة الجيلاتين وأذيبها جيدا، وفي اناء اخر ضعي الكريمة المخفوقة ومعها السكر والفانيليا ثم ارفعيهم على النار على درجة حرارة هادئة، قلبي المكونات باستمرار ثم ضعي عليهم كوب الحليب المذاب به الجيلاتين، لا تتركي الخليط يغلي وبعد دقائق قليلة ارفعي الاناء من النار وقومي بسكبه في أطباق التقديم، بعد أن تبرد الحلوى تماما ضعيها في الثلاجة واتركيها تتماسك لمدة لا تقل عن خمس ساعات، بعد خروجه من الثلاجة زينيه بالفاكهة التي تفضلينها مثل التوت أو الفراولة أو الموز أو غيرها.