“من هُنـــــا”.. رابط التقديم على مسابقة الـ 30 ألف معلم 2024 عبر الموقع الرسمي jobs.caoa.gov.eg

يثار لدى البعض تساؤل حول التقديم على مسابقة الـ 30 ألف معلم، والتي تُعتبر واحدة من المسابقات الشهيرة في مصر، كما تم إطلاق هذه المسابقة بهدف توفير عدد من الوظائف للمعلمين الذين يرغبون في العمل في مجال التعليم، بما في ذلك وظيفة المعلم والمعلم المساعد، يهدف تنظيم هذه المسابقة إلى سد العجز في كوادر التدريس في جميع المدارس التي تحتاج إلى تعزيز فريقها التعليمي لتنفيذ البرنامج الدراسي، ومن خلال هذا المقال، سنقدم لكم أهم التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة، والخطوات الأساسية التي يمكن أن تساعدك في تقديم طلبك للمشاركة فيها بشكل مفصل.

رابط التقديم على مسابقة الـ 30 ألف معلم 2024

للتقديم في المسابقة، يجب اتباع بعض الخطوات المحددة. إليك الطريقة المثلى لتقديم طلبك عبر رابط التقديم على مسابقة الـ 30 ألف معلم 2024:

قم بزيارة رابط التقديم على مسابقة الـ 30 ألف معلم والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط الرسمي.

انقر على قسم الوظائف التعليمية في الموقع.

حدد نوع الوظيفة التي ترغب في التقدم لها.

قم بملء جميع البيانات المتعلقة بالوظيفة التي ترغب في التقدم لها.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة الـ 30 ألف معلم 2024

تم تنظيم مسابقة الـ 30 ألف معلم لعام 2024 من قبل وزارة التعليم في مصر، تُعرض من خلال هذه المسابقة عدد كبير من الوظائف الشاغرة في مختلف المدارس في جميع المحافظات، يمكن للمتقدمين الاختيار من بين العديد من المؤهلات المشروطة للمشاركة في المسابقة، وتشمل ما يلي:

حملة شهادة البكالوريوس في التعليم الأساسي والتربية.

حملة شهادة الليسانس في الآداب.

حملة شهادة التربية الأزهرية.

حملة شهادة كلية دار العلوم.

حملة شهادة البكالوريوس في التربية النوعية بتخصص رياض الأطفال.

شروط التسجيل في مسابقة الـ 30 ألف معلم

تأكد من الامتثال لشروط التسجيل في مسابقة الـ 30 ألف معلم، وتشمل الشروط التالية:

حمل الجنسية المصرية.

الحصول على سجل حسن السيرة والسلوك.

عدم وجود أحكام جنائية أو قضائية صادرة ضدك.

عدم تلقي أي عقوبات تأديبية أثناء العمل السابق.

حصولك على شهادة عالية ضمن المؤهلات المطلوبة من قبل وزارة التعليم.

قم بالتسجيل في الموقع المخصص للمسابقة والذي يتم توفيره من قبل وزارة التعليم.

قم باتباع هذه الخطوات بدقة لضمان تقديم طلبك بنجاح في مسابقة الـ 30 ألف معلم.