اقتصاد
مفاجأة غير متوقعة! تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف سعر عيار 21 الآن!
ما زال الانخفاض ينتاب عالم الذهب ويعد ذلك الوقت فرصة ذهبية لمن يريدون اقتناء وشراء الذهب، ولأن الكثير من الناس أصبح مهتم بمعرفة أسعار الذهب اليوم، سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، مفاجأة غير متوقعة! تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف سعر عيار 21 الآن!
انخفاض غير متوقع يضرب أسعار الذهب
- وهذه هي أسعار الذهب اليوم وفق أخر تعاملات له في البورصة العالمية الاحد ٣ من شهر مارس ٢٠٢٤م.
- حيث وصل سعر جرام الذهب عيار ٢١ في محلات الصاغة المصرية إلى ٣١٠٨,٥ جنيه مصري عند الشراء، وحوالي ٣١٨٨,٥ جنيه مصري عند البيع بدون سعر المصنعية.
- بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار ٢٢ في محلات الصاغة المصرية حوالي ٢٩٢٢,٧٥ جنيه مصري عند البيع، حوالي ٢٨٤٩,٥ جنيه مصري عند الشراء.
- كما وصل أيضاً سعر جرام الذهب عيار ٢١ في جميع محلات الصاغة المصرية حوالي ٢٧٩٠ جنيه مصري عند البيع، و٢٧٢٠ جنيه مصري عند الشراء.
- بينما وصل سعر جرام الذهب عيار ١٨ في محلات الصاغة المصرية حوالي ٢٣٩٢,٥ جنيه مصري عند البيع، وحوالي ٢٣٠٠ جنيه مصري عند الشراء.
- أما عن سعر جرام الذهب عيار ١٤ فقد وصل سعره في محلات الصاغة حوالي ١٨٦٠ جنيه مصري عند البيع وحوالي ١٨١٣,٧٥ جنيه مصري عند الشراء.
- بينما وصل سعر جرام الذهب عيار ١٢ حوالي ١٥٩٥ جنيه مصري عند البيع، وحوالي ١٥٥٥ جنيه مصري عند الشراء.
- أما عن سعر جرام الذهب عيار ٩ فقد وصل سعره حوالي ١١٩٦ جنيه مصري عند البيع، وحوالي ١١٦٦ جنيه مصري عند الشراء.
- بينما وصل سعر الجنيه الذهب حوالي ٢٢٣٢٠ جنيه مصري عند البيع وحوالي ٢١٧٦٠ جنيه مصري عند الشراء.
- وجميع الأسعار السابقة هي الأسعار الأصلية بدون إضافة قيمة المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر ومن مكان لآخر.
- ولكن تتراوح جميعا ما بين ٨٠ إلى ٢٠٠ كحد أقصى لجرام الذهب الواحد عيار ٢١.
- وهي تحدد عن طريق ٧ إلى ١٠% من قيمة جرام الذهب الواحد.